El cantante Billy Ray Cyrus y la actriz Tish Cyrus han dado el paso de divorciarse de nuevo tras casi 30 años de matrimonio

Otros famosos que han roto su amor este 2022

Billy Ray Cyrus y su mujer, la actriz Tish Cyrus, quieren firmar el divorcio... otra vez. Ni siquiera un matrimonio de casi 30 años -se casaron en 1993- ha conseguido aguantar los embistes del tiempo... aunque quizá llevar tanto tiempo con una persona con la que cada vez tienes menos en común ha sido la razón principal por la que el matrimonio de los padres de la estrella internacional Miley Cyrus ya hacía aguas, por lo que han decidido tomar caminos separados de nuevo. Porque sí: lo intentó él en 2010, pero se reconciliaron; años más tarde, en 2014, también hubo un atisbo de divorcio cuando presentó ella los papeles y tampoco llegó la cosa a buen puerto... pero esta vez parece ser la definitiva.

Según el portal estadounidense TMZ, que ha tenido acceso al documento, Tish habría alegado "diferencias irreconciliables", además de añadir que ya llevarían 3 años sin siquiera convivir bajo el mismo techo. Ha sido en un juzgado del estado de Tennessee donde la actriz ha hecho todas las gestiones a través de una demanda en la que, además, solicitaría repartir todas las posesiones del millonario matrimonio a partes iguales.

Gtres

A pesar de tener bastante que repartir, que es por donde podrían empezar sus problemas si no consiguieran llevar a cabo un divorcio ordenado y civilizado, al menos se han quitado de encima el problema de las custodias, y es que, aunque tienen cinco hijos en común, todos ellos son mayores de edad. Miley y Noah son las hermanas más famosas al haber seguido los pasos de sus afamados padres, mientras que sus hermanos (Brandi, Trace y Braison), que también han escogido trabajos en la farándula, han mantenido un perfil más bajo a pesar de ser actores y músicos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La noticia, sin embargo, seguramente no pille por sorpresa a los hijos, familiares o incluso amigos de la pareja sabiendo todo esto, e incluso puede que hasta celebren el paso que van a dar para intentar recomponer sus vidas e intentar ser felices por separado. Miley, de hecho, ya sabe lo que es casarse y divorciarse a sus 29 años, así que quizá pueda darles algún consejo a sus progenitores, aunque su matrimonio con Liam Hemsworth apenas duró 2 años. Es más: a la vez que se conocía la noticia, ella disfrutaba de un soleado día en Los Ángeles divirtiéndose con unos amigos:

Gtres

¿Por qué esta vez podría ser la separación definitiva de los Cyrus?

Como bien hemos dicho, la pareja ya intentó divorciarse en dos ocasiones en los últimos 12 años, pero las dos anteriores acabaron en reconciliación. Sin embargo, ha habido detalles como que la familia ya ni siquiera pasa las navidades junta, como sí solía hacer anteriormente, e incluso compartían un 'christmas' navideño con un posado familiar. En el último, el de 2021, de hecho, ya faltó Billy, algo que concuerda perfectamente con el alegato de Tish en su demanda de divorcio de que hacía ya tiempo que hacían vidas separadas:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io