Crece la preocupación según avanzan las horas por el estado de salud de Travis Barker. El batería de la banda musical de rock Blink-182 tuvo que ser ingresado de urgencia hace tan sólo unas horas en un hospital tras empezar a encontrarse mal. El músico se marchó al hospital de West Hills, en Los Angeles, pero al ver, tras las pertinentes pruebas, que necesitaba otro tipo de atención, tuvo que ser trasladado en ambulancia al conocido centro médico Cedars-Sinai, donde se encuentra ahora ingresado. Kourney Kardashian, que se ha convertido recientemente en su mujer tras una boda de lujo en Italia, no se separó de él en ningún momento.

Ha sido el medio estadounidense TMZ el que ha conseguido las fotografías del artista entrando en el hospital en camilla, acompañado por Kourtney, que llevaba un chándal negro e intentó pasar desapercibida poniéndose la capucha de su sudadera, pero como era de esperar, las fotografías ya han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales:

Por el momento, se desconoce la dolencia que ha llevado a Travis al hospital. Tan sólo se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter para enviar un dramático mensaje: "Dios, sálvame", mientras su hija, Alabama, también preocupada, ha posteado en sus historias de Instagram un breve mensaje con fondo negro: "Por favor, rezad por él". Kourtney, por su parte, no ha publicado nada sobre el estado de salud de su marido.

Sabiendo la unión familiar que tienen las Kardashian-Jenner, era de esperar que todas pararan sus vidas para estar pendientes de la evolución de Travis, que se ha convertido en uno más de la familia, especialmente desde que empezara a salir con Kourtney, aunque una larga amistad les unía desde hace años. Es más: ninguna de las hermanas ha querido postear nada en las últimas horas mientras se aclara qué le pasa al artista, ni siquiera Khloe, que sigue recibiendo regalos de cumpleaños (fue el pasado día 27), ni Kim, que se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija North con sus amiguitas en una gymkana.

