El actor de Sensación de vivir, Brian Austen Green y su pareja, la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess han anunciado el nacimiento de su primer hijo en común,

Zane Walker Green, que nació el 28 de junio a las 12:12, una hora mágica que el actor ha querido compartir a través de sus redes sociales con una entrañable fotografía. Se trata del fruto de su relación que arrancó hace casi dos años después de que Brian terminara de forma traumática su matrimonio con Megan Fox.

Quien interpretara a David Silver, ha celebrado esta nueva y feliz etapa que le hace revivir, a sus 48 años, la paternidad desde un punto de vista totalmente diferente, junto a su chica de 36 años. "Nos conocimos en una cafetería, luego tuvimos algunas citas y luego nos encerramos en una casa juntos", ha asegurado el actor sobre su novia, con quien pasó el confinamiento del COVID.

Ante el anuncio de este embarazo, totalmente inesperado, el actor ha recibido multitud de felicitaciones, entre ellas, las de sus compañeros de 'Beverly Hills 90210' Tori Spelling, Ian Ziering y Jennie Garth.

Aunque es el primer hijo de la pareja, se trata del quinto del actor, pues ya es padre de Noah Shannon (9 años), Bodhi Ramson (7 años) y Journey (5 años), junto a la estrella Megan Fox, y de Kassius (20 años), junto a la actriz Vanessa Marcil. Una gran familia que, a pesar de todo, está muy unida, tal y como se han mostrado en una dulce fotografía de todos en jacuzzi disfrutando de un paraje de Malibú en el Día del Padre.

