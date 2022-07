Ben Affleck y Jennifer López ya son marido y mujer. Después de una boda rápida y en secreto en una íntima ceremonia en la icónica Little White Wedding Chapel de Las Vegas, donde se congregaron todos los familiares, a excepción de Violet Anne, la hija mayor de Ben y Jennifer Garner. Una ceremonia que ha tomado por sorpresa al igual que lo ha hecho el inicio de su luna de miel, que ha arrancado este fin de semana en Francia, concretamente en París donde la pareja se ha dejado ver en compañía, llamativamente, de Violet Anne y Seraphina Rose, las hijas del actor y Emme, la hija de la actriz.

París fue el destinado de la pareja que aterrizó en la ciudad de la luz el pasado jueves eligiendo el exclusivo restaurante Le Matignon como lugar para degustar su primera cena del viaje. Allí la pareja ya se convirtió en el centro de todas las miradas con un ejército de papparazzi poniendo en ellos el punto de mira.

Gtres

Precisamente estos papparazzi les inmortalizaron juntos dando un paseo romántico en los jardines del Palacio del Elíseo. Mientras paseaban relajados, con beso incluido, Ben retrataba a Jennifer con una pequeña cámara de fotos que colgaba de su cuello, buscando el mejor ángulo entre las flores del jardín. Tras ello, visitaron el Centro Pompidou en compañía de sus hijas y el Sena donde han disfrutado de un gran paseo en barca.

Gtres

Ahora, la romántica pareja está disfrutando de cada rincón de París demostrando a todos que las segundas oportunidades pueden ser mágicas y que dos familias pueden disfrutar perfectamente unidas. Una muy buena relación que se verá en la segunda boda que la pareja ya está planificando para poder dar de nuevo el 'sí quiero' en la misma mansión que pensaban casarse hace 20 años.

