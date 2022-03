La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck va viento en popa. Tan bien va la cosa que, después de los rumores de boda que hemos escuchado, ahora hemos sabido que la pareja ¡ha comprado una casa! Se trata, más bien, según el portal TMZ, de una pedazo de mansión en Los Angeles, concretamente en el exclusivo barrio de Bel-Air, donde los tortolitos van a tener de vecinos a otros multimillonarios como Jennifer Aniston o Beyoncé. Además, se afirma que ya han firmado el contrato de compraventa.

Se trata de un 'terrenito' de más de casi 4500 metros cuadrados en la larga y conocida Bellagio Road, que prácticamente cruza el barrio de Bel-Air de lado a lado. La mansión se ubica justo al lado de la entrada del club de golf, y aunque se prevé que haya bastante movimiento en la zona, al final también es muy tranquila, y la casa cuenta con la suficiente distancia de la carretera como para escuchar más a los pajaritos que las bocinas.

El casoplón, de 1800 metros cuadrados construidos, cuenta con nada menos que 10 habitaciones y 17 cuartos de baño (así que prevemos que no serán ni la propia Jennifer ni el propio Ben los que limpien, como hacemos el resto de los mortales), una preciosa rotonda con fuente en que da la bienvenida a la casa, una larga escalinata en el hall que lleva al piso de arriba, amplio jardín con piscina, vestidor de ensueño y hasta una barra de bar.

La casa, según hemos podido localizar en Google Maps, estaba en obras hace justo un año, así que prevemos que le han hecho un buen lavado de cara, y eso ha sido lo que habrá enamorado a la pareja, aunque no se descarta que, cuando entren a vivir, ellos también hagan alguna obra para poner la casa a su gusto. Total, si tienes 50 millones para gastarte en una mansión... ¿qué más te da soltar otros 5 ó 10 más para hacer renovaciones? Envidias (sanas) aparte... ¡esperamos que la disfruten mucho durante muchos años! Porque, aunque JLo cantara eso de 'amor se paga con amor', está claro que las casas... se pagan con billetes. Muchos billetes.

