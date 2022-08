Este martes 9 de agosto recibíamos la terrible noticia sobre el accidente Anne Heche. La actriz se encuentra en coma y su estado de salud es "extremadamente crítico". La intérprete sufrió un violento accidente de tráfico hace tres días en Los Ángeles y ha sido su representando quién ha dado la último hora del estado de salud de la actriz mediante un comunicado. "Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente", afirmaba el portavoz de la intérprete de 53 años que padece una "importante" lesión pulmonar y requiere respiración asistida en estos momentos.

En estos momentos Anne Heche se encuentra en el hospital y su estado es alarmante. Su coche, un Mini Cooper azul se estrellaba a gran velocidad en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EE.UU.) y el vehículo acabó envuelto en llamas. El coche iba a tanta velocidad que se salió de la carretera provocando graves quemaduras a la actriz.

Gtres

El accidente sucedió el viernes 5 de agosto y el representante de la artista confirmaba el sábado que se encontraba estable. La situación ha cambiado bastante complicándose para la actriz y se conoce que en estas últimas horas, la familia está pidiendo a sus seguidores que recen por ella.

Al siniestro acudieron un total de 59 bomberos para poder rescatar a la intérprete de debajo de los escombros y llevarla a un hospital cercano en un operativo que se alargó 65 minutos y que ha sido cuestionado por demorarse una hora más hasta llegar al lugar del incidente. El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a Anne Heche y continúa investigando si conducía bajo los efecto del alcohol.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io