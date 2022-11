Tiffany Trump se ha casado en una boda por todo lo alto con su novio, el multimillonario libanés Michel Boulos. Después de que hace cuatro años sus vidas se cruzaran en la isla griega de Mikonos, la pareja ha sellado su amor dándose el 'sí quiero'. La hija de Donald Trump y la actriz Marla Maples ha celebrado su ceremonia en la propiedad familia de Mar a Lago ubicada en Palma Beach, Florida, donde se han congregado cerca de 500 invitados en los que se encontraban las grandes fortunas y magnates de Estados Unidos.

La ahora esposa de Michel Boulos, de 29 años, eligió llevar un pequeño ramo de rosas blancas, un vestido tradicional de cuello redondo y manga larga ceñido a la cintura lleno de brillantes firmado por Elie Saab, el que se ha convertido en el diseñador de cabecera para las novias de la familia Trump pues también vistió a su madre y su hermana, Ivanka, en sus respectivas bodas.

Al aire libre y tan solo 4 días antes de que su padre, Donald Trump, confirme su intención de volver a presentarse como presidente de los Estados Unidos, y en medio de una alerta por huracán. Así ha sido la romántica ceremonia que, pese a todos, se ha desarrollado según lo previsto bajo la atenta mirada del diseñador de eventos París Toni Breiss, encargado de llevar a cabo el planning de la boda.

Los novios se prometieron los votos bajo el ya mítico arco de flores silvestres tras lo cual la ceremonia se trasladó al salón de baile de la espectacular finca de los Trump donde se desarrollo el banquete, donde los novios cortaron la tarta, y posteriormente el baile que se abrió con los novios al ritmo de 'Dancing in the moonlight' de Toploader. Para ello, la novio cambió su look a un nuevo vestido de escote corazón.