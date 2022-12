Los 14 test de embarazo más fiables para un positivo seguro

¿Tu período aún no ha llegado y no puedes esperar a saber si estás o no embarazada? Tanto si experimentas síntomas que podrían parecerse a los de un embarazo temprano, como si no (pero deseas salir de dudas), los test de embarazo son herramientas sencillas y muy fáciles de utilizar, que ayudan a confirmar si estás esperando un bebé o no.

La prueba de embarazo es una forma fiable de confirmar el embarazo en caso de retraso de la menstruación. Se basa en la detección de la hormona beta-hCG en la orina. Gracias a un proceso inmunológico, ciertos anticuerpos reaccionarán en presencia de esta hormona, la cual es secretada por el cuerpo lúteo tras la implantación del óvulo, alrededor de 7 días después de la fecundación. Lo que en muchas ocasiones provoca pérdidas de sangre durante el embarazo.

Al tratarse de una hormona específica que aparece en embarazadas en cantidades elevadas, su presencia en la orina indicaría, por lo tanto, la existencia de un embarazo. Pero, ¿cuándo sería el momento más oportuno y adecuado para realizarla?

Actualmente, los test de embarazo tienen una fiabilidad de hasta el 99% cuando son positivas, por lo que son realmente fiables. Solo es necesario hacerlo desde el primer día en que debería haber llegado el período, o bien esperar varios días, al menos 2 o 3 días, para limitar el riesgo de “falso negativo” (algo común cuando la prueba se realiza demasiado pronto).

Por suerte, algunos de los test de embarazo más fiables son capaces de detectar cierto nivel de beta-hCG de forma temprana, incluso antes del día en que debería haber llegado la menstruación, gracias a que presentan una mayor sensibilidad a la citada hormona. Por tanto, y siempre que se sigan las indicaciones del fabricante, cuando se realizan en el momento recomendado, tendrán una fiabilidad del 99%.

Mensajeros de grandes noticias, diseñados para detectar la hormona del embarazo desde el momento en que aparece, y fáciles de usar en casa con total privacidad, te descubrimos nuestra selección de pruebas de embarazo más fiables del mercado.

Y si resulta que es positivo y es justo lo que estabas esperando, ¡enhorabuena!, pues va a dar comienzo una de las etapas de tu vida más complicada, pero a la vez bonita, que se va a alargar durante nueve meses. Durante ese tiempo te crecerá tu tripa de embarazada y experimentarás cambios en tu cuerpo y tu estado físico que puede que en ocasiones te hagan sentirte un poco mal. Pero con estos remedios caseros para las molestias del embarazo conseguirás paliarlos sin demasiados problemas.

Recuerda tener siempre a tu médico a mano, confía en él, o en ella, para que te vaya guiando y acompañando a lo largo de esta etapa, incluso después de haberte hecho un test de embarazo que haya dado positivo, lo mejor es acudir al ginecólogo para que reconfirme esta buena noticia y empiece el proceso de atención a una mujer embarazada.

La gestación cambia muchos aspectos de nuestra vida, pero eso no significa que tengamos que dejar todo de lado, simplemente hay que adaptarlo para poder seguir adelante. Como por ejemplo, el deporte, es recomendable que los sigas haciendo, quizá con menos intensidad, pero siempre ayuda a mejorar las articulaciones y a quitar molestias derivadas del embarazo como la hinchazón de las piernas o los pies. Incluso puedes utilizar algunos de estos accesorios para poder hacer deporte durante el embarazo.