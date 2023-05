La artista californiana puso el toque americano a este acto tan inglés. Pero no solo por su 'outfit' muy a lo 'Una rubia muy legal' sino por. El momento que se hizo más viral fue cuando. Y ella, debido al gran tocado que llevaba en su cabeza,

La cuenta de Twitter @PopBase ha sido la encargada de compartir la escena en las redes sociales. En el vídeo, se puede ver a la cantante de pop visiblemente descolocada y con dificultades a la hora de intentar localizar su sitio en la Abadía, ya que el gran tocado no le dejaba ver muy bien dónde tenía que sentarse.

Tras unos momentos de vacilación en la zona de invitados, se puede ver como Katy Perry finalmente decide pedir ayuda a otros invitados.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

Un momento tan comentado, que la propia Katy Perry decidió responder en Twitter que finalmente había encontrado su asiento. "No se preocupes chicos, al final encontré mi asiento", escribió la cantante en redes sociales tirando de humor.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

Todo el mundo quería una foto con ella

Katy Perry también tuve que hacerse varios 'selfies' con otros invitados a la coronación de Carlos III y Camila Parker, pues encontró entre ellos a varios fans que no dudaron en pedirle una foto y ella amablemente accedió.

WPA Pool Getty Images

Gareth Cattermole Getty Images

Gareth Cattermole Getty Images

Un tropezón por culpa de la lluvia

Y si todo esto no fuese suficiente, Katy Perry se tropezó a la salida de la Abadía debido a los charcos que se habían formado por culpa de la lluvia. Otro momento que se volvió viral.

WPA Pool Getty Images