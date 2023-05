Este miércoles 24 de mayo del 2023 es un día muy triste para el mundo de la música. La conocidísima cantante y actriz Tina Turner fallecía hoy a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según Bernard Doherty, su publicista y portavoz de la familia. "Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y a un modelo a seguir", ha expresado en un comunicado. La reina del Rock'n Roll fue diagnosticada de un cáncer intestinal en el año 2016. En 2017 se sometió a un trasplante de riñón que le fue donado por su marido.

La artista nació en Estados Unidos en 1939 con el nombre de pila de Anna Mae Bullock. Su infancia estuvo llena de dificultades. La pobreza y el abandono de sus padres comprometieron la felicidad de una niña que solo era feliz cuando cantaba en la iglesia. Fue ahí cuando su voz empezó a emerger, aunque pocos esperaban que se convirtiese en el icono musical por el que siempre será recordada.

Gtres

Tina Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV. En el video de su canción "What's Love Got to Do with It", que encabezó las listas de éxitos, en la que llamó al amor una "emoción de segunda mano", Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras se pavoneaba por las calles de la ciudad de Nueva York con su cabello rubio puntiagudo., vistiendo una chaqueta corta, minifalda y tacones de aguja.