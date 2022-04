Gtres Valorada en 103 millones de dólares, Montsorrel ha sido el lugar elegido para la celebración de la lujosa boda y las fiestas. Y es que, ambos llevarán a cabo sus respectivas fiestas de soltero en la misma mansión: "Yo voy a estar con las chicas. Desde la cena del viernes, no nos veremos hasta que nos casemos en la tarde del sábado. Hemos entrado en pánico por esa noche aparte", confesaba la actriz Nicola Peltz.

Gtres El edificio data de 1965 y fueron Jacques Regnault y Stephanie Boudin los encargados de su diseño. Adquirida en 2015 por el dueño de Trian Fund, padre de la novia, por 103 millones de dólares, tiene 27 habitaciones, piscina y ¡hasta un bosque! Un terreno en el que es probable que la pareja no solo celebre la boda sino que también lo elijan como residencia.

Gtres Para la celebración principal, la pareja ha organizado una carpa en el patio de la mansión. Allí se congregarán los invitados entre los que se esperan a los actores Tom Brady y su esposa, la modelo Gisele Bündchen, Gigi Hadid y Nicole Richie, el chef Gordon Ramsay y su esposa Tana, Eva Longoria o los duques de Sussex, Enrique y Meghan.



Gtres La historia de amor de los jóvenes comenzó en 2019, año que se mostraron juntos por primera vez en la fiesta de Halloween, organizada por Leonardo di Caprio. Tan solo unos meses después, el hijo del futbolista se hizo tatuajes en honor a su chica. La modelo es una de los ocho hijos de Claudia Heffner y Nelson Peltz, un conocido y millonario empresario que contaría con una fortuna de más de mil millones de euros.

