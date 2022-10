El Día Mundial del Agua se celebró el pasado 22 de marzo y, como cada año Naciones Unidas ha querido recordar la relevancia de este líquido esencial. Más de 2.200 millones de personas en todo el planeta viven sin acceso a agua potable. Por desgracia, apuntan, cada vez es un bien más escaso, y lo será más cada año que pase si no lo usamos debidamente y sin derrochar, especialmente en un momento en el que los precios de todo están desbocados. Porque ya no sólo se trata de gastar menos, sino de gastar mejor siendo eficientes en nuestro día a día. Sigue estos consejos para usar el agua con cabeza y, además, conseguirás ahorrar en la factura.

Controla tus duchas

Los españoles tardamos de media diez minutos, pero la Organización Mundial de la Salud asegura que con la mitad es suficiente, y es que en mojarse, enjabonarse y aclararse no se tarda tanto. Así ahorraríamos 50 litros de agua por ducha. Por supuesto, no hay que olvidarse de cerrar el grifo cuando toque enjabonarse el pelo, que si es largo, es en lo que más se tarda.

Cierra el grifo cuando te laves los dientes

Parece una cosa obvia, pero mucha gente se olvida de cerrar el grifo al lavarse los dientes, lo que puede ocasionar un gasto innecesario de unos 20 litros de agua. ¡Recuerda que no necesitas abrir el agua hasta que no hayas acabado completamente de cepillarlos!

Lavadoras y lavavajillas siempre llenos

Ambos electrodomésticos, salvo que se active la función de media carga, que no todos los aparatos incorporan, gastan la misma cantidad de agua independientemente de la cantidad de ropa y cacharros. Llenándolo hasta arriba optimizarás su consumo.

¿Y si no tengo lavavajillas?

Está claro que la forma más eficiente de lavar muchos 'cacharros' gastando el mínimo de agua es con un lavavajillas, pero si en tu casa no tienes la oportunidad de instalarlo, recuerda: utiliza un jabón de calidad para que no haga falta enjuagar excesivamente los platos antes de lavarlos y, en el proceso, primero enjabona todo junto y luego aclara también todo junto. ¿Otro truco? Por ejemplo, puedes aclarar todos los cubiertos a la vez, y no uno a uno. ¡Es un pequeño gesto que notarás en la factura mes a mes!

No utilices el inodoro como una papelera

Si colocas una en el baño, tirarás mucho menos de la cadena.

Si tienes terraza o jardín, riega de noche o al amanecer

Durante el día, las altas temperaturas evaporan parte del agua que empleas y se consume más. Además, en otoño e invierno no hace tanta falta regar, puesto que las lluvias son más frecuentes, y más que suficientes para mantener el jardín verde y las plantas hermosas.