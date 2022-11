Cuántas veces te has metido en la cama, cansada después de un duro día de trabajo, 'teletransportándote' para que los niños lleguen a sus extraescolares o después de hacer otros planes (más divertidos pero igual de agotadores) como llegar a casa después de celebrar esa 'noche de chicas' y venga a dar vueltas en la cama, sin poder pegar ojo. ¿Por qué? Porque tienes el 'frío metido en el cuerpo'. Esa destemplanza que nos impide dormir. Y si a esto le sumamos tener los pies fríos, ¿para que queremos más? A veces, los 'calcetines de dormir' no sirven para entrar en calor. Tampoco es plan de tener encedida la calefacción toda la noche, que tal y como están los precios, lo que necesitamos es ahorrar no gastar más. Tampoco vas a ponerte 20 mantas encima con las que no puedes ni moverte.

Hemos buscado y encontrado cuál puede ser la mejor opción para dormir calentitos este invierno sin arruinarnos y hemos encontrado el gadget perfecto: una manta eléctrica para la cama. Se trata de una mantita, de la firma Medisana, que se pone entre el colchón y la sábana bajera y notarás una agradable sensación de calor. Además tiene 6 niveles de temperatura para satisfacer cada necesidad. Y un detalle que nos ha encantado es que está equipada con 2 zonas de calentamiento. La zona del cuerpo y la zona de los pies. La zona de los pies es extra caliente para evitar los pies fríos.

No solo te servirá para entrar en calor, también ayuda a aliviar la tensión y los dolores musculares. Para un uso seguro, la manta calienta camas de Mediasana HU 662 integra un sistema de seguridad que apaga automáticamente el calientacamas en caso de sobrecalentamiento. La manta térmica se apaga automáticamente después de 180 minutos. Gracias al interruptor extraíble, también se puede lavar el calientacamas a 30 grados.

Su precio habitual es de casi 60 € pero ahora tiene descuento. Se queda en 39,90 €. Por ese precio... ¿quién pasa las noches despierto por tener los pies fríos?