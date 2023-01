Isa Pantoja cuida al máximo su pelo. De hecho, desde que la conocemos -cuando subía al escenario con su madre-, siempre ha presumido de pelazo. La hemos visto con el pelo rubio, cobrizo, con mechas, castaño, pero... ¿recuerdas alguna imagen de la colaboradora televisiva con el pelo corto? Y cuando hablamos de corto, nos referimos a un corte por encima de los hombros. Exacto, la respuesta es 'no' porque la hija de Isabel Pantoja siempre ha tenido el pelo largo y esa es una de sus señas de identidad. Si a ti también te gustaría tener un pelo largo, sano y cuidado, ficha la rutina de la prima de Anabel Pantoja. Isa Pantoja ha desvelado sus productos "imprescindibles" para cuidar su pelo y te sorprenderán porque son low-cost (cuestan menos de 7 € cada uno) y los resultados espectaculares. No solo lo dice Isa también hemos encontrado miles de opiniones positivas en Amazon.

La influencer ha reconocido que durante un tiempo usó extensiones para lucir pelazo, pero desde hace un año sigue una rutina para el pelo con el que ha dicho adiós a este 'complemento' capilar que, a veces, requiere demasiados cuidados. "Parece que fue ayer cuando utilizaba extensiones y probaba de todo para que me creciese rápido y con cantidad. Así que, este último año, he utilizado estos tres productos, que para mí, son imprescindibles", ha escrito en sus redes junto a un vídeo en el que explica cuáles son y cómo se los aplica.

Isa Pantoja confía en los productos de OGX. Ambos productos están ahora rebajados en Amazon. Tienen más de 16.000 valoraciones y la mayoría de las opiniones destacan la 'calidad-precio' de los productos. Primero aplica un champú con biotina y colágeno, con el que consigue un cabello más denso, más abundante y con un aspecto saludable. La biotina o vitamina B7 favorece el crecimiento y reduce la caída del pelo; el colágeno ayuda a combatir los radicales libres que afectan la textura, el crecimiento y el espesor del cabello; y también contiene proteína de trigo hidrolizada, que le añade volumen y cuerpo.

La colaboradora televisiva primero masajea para crear espuma hasta las puntas y aclaralo bien. Después del lavado con el champú, aplica el acondicionador. Concretamente, el que usa Isa es el acondicionador de leche de coco para cabello seco y dañado. Con él consigue un pelo suave, brillante y fuerte.

