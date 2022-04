Eugenia Osborne ha desvelado a través de sus redes sociales cuáles son sus mejores 'tips' para lograr tener siempre un rostro perfecto. Junto al maquillador David Francés, la hija de Bertín Osborne ha mostrado cómo logran conseguir que su piel quede muy natural haciendo que parezca que no llevas ningún tipo de producto. Sin duda, un truco ideal sobre todo ahora que viene el buen tiempo, y es que muchas veces al utilizar algunos productos se quedan rastros que hacen que el rostro parezca demasiado artificial y recargado.

Lo mejor de todo es que gracias a los productos de de laboratorios Phergal, que han utilizado no solo logran un efecto "no make up", sino que además logran cuidar la piel haciendo que se vea muy luminosa y tersa. Una rutina que Eugenia Osborne ha confesado que utiliza todos los días para lucir siempre un efecto "buena cara" ideal para hacer frente día a día a los diferentes compromisos a los que debe acudir.

"Es perfecta para todo el mundo sin excepciones de color o de tipo de facciones", ha indicado el experto David Francés. El primer paso que realizan es utilizar la terapia de hidratación intensa de Atashi con la que logran dar luz y luminosidad al rostro. Lo mejor es que se trata de una crema no grasa que sirve para todo tipo de pieles y con las que conseguiremos un rostro unificado durante 24 horas.

Sin duda, la solución perfecta para conseguir cuidar la piel a la vez que se consigue crear un gran efecto de luminosidad en el rostro. Una crema que además cuenta con la ventaja de poder ser utilizada por cualquier persona y con la que conseguiremos que el rostro esté siempre cuidado y perfecto.

Amazon Atashi Firmeza Y Luminosidad - Terapia Hidratación Intensa | Calma Rojeces, Ilumina Y Alisa La Piel | Con Ácido Hialurónico Concentrado Y Liposomas De Agua Glaciar | Apta Pieles Sensibles. 50ml atashi amazon.es 28,61 € Comprar

El segundo paso es utilizar la DD cream que cuenta con ocho propiedades como tratamiento antiarrugas, iluminador, protector solar e incluso con el que podremos lograr un 'efecto botox'. Una crema ideal con la que conseguir una piel súper 'glow' perfectamente cuidada. "Es como si fuese a llevar un filtro de 'Instagram puesto", ha reconocido el maquillador.

Atashi DD Cream Antiedad, Tratamiento Antiedad con Color, No Makeup - Makeup, Atenúa Manchas y Minimiza Poros, Con Retinol, Airless, Tono Claro Atashi Cellular Cosmetics amazon.es 35,30 € Comprar

Por último, el paso que llevan a cabo para completar esta rutina es utilizar un contorno de ojos que sirve como corrector e iluminador. Un producto con el que conseguir reafirmar la piel. "Es descongestivo, por lo que sirve para bolsas y zonas oscuras", ha indicado David Francés. Además, lo mejor de todo es que podrás conseguir estos productos a un gran precio. ¿A qué estás esperando para lucir una piel perfecta digna de las mejores 'influencer'? Hazte con ellos y comienza esta rutina diaria para estar siempre ideal.

Amazon Atashi Firmeza Y Luminosidad - Contorno De Ojos Lifting Iluminador Antifatiga. Reduce Bolsas Y Ojeras Al Instante. Rejuvenece E Ilumina Mirada. Con Haloxyl - Ml, 15 Mililitro atashi amazon.es 29,90 € Comprar

