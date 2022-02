Enrique del Pozo posa con la mejor moda de hombre. El colaborador de 'Viva la vida' se atreve con todo: música, televisión, documentales y, en esta ocasión, posa para las cámaras de DIEZ MINUTOS con las prendas y complementos masculinos que no pueden faltar en tu armario. El cantante, que acaba de grabar la canción 'La Bámbola' en italiano, repasa su trayectoria profesional y nos habla de 'Viva la vida' donde está de colaborador y de los proyectos que le han ofrecido y que ha rechazado. "Me han ofrecido 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', aquí y en Italia, me encanta, pero no. Al que le apetece ir es a mi pareja, Rubén (Sánchez Montesinos). Esperemos, le hace mucha ilusión", cuenta.

Enrique, que hace unos días sufrió un atraco callejero y fue herido por arma blanca, celebra su primer San Valentín junto a su novio, el culturista Rubén Sánchez Montesinos, del que está cada día más enamorado y con quien tiene planes de boda. "Han dicho que lo nuestro era un montaje y cada semana he tenido que escuchar la frase: "¿Seguís juntos?". Pues no, no es un montaje, estamos juntos, nos queremos y somos felices", añade. El cantante se convierte en modelo por un día y posa con las mejor moda para hombre.

El cantante con anorak beige de RFA Casual & Sport, 49 €, y jersey marfil de cuello vuelto, de Primark, 18 €.

Enrique del Pozo con un traje negro de Primark: chaqueta, 45 €, y pantalones, 22 €. El jersey negro de cuello vuelto, de la misma firma, 18 €. Los zapatos, de Pitillos, 85 €.

Ante una espléndida panorámica de Madrid y con un traje azul de Primark: chaqueta, 45 €, y pantalones, 22 €. La camisa blanca, de la misma firma, 10 €. La corbata es de RFA Casual & Sport, 15 €.

En el cocktail bar con un total look de Primark: cazadora tipo bomber, 35 €; camisa azul, 10 €, y pantalones del mismo tono, 22 €. La corbata, de RFA Casual & Sport, 15 €, y los zapatos, de Pitillos, 85 €.

Enrique luce un abrigo camel de RFA Casual & Sport, 110 €; jersey marrón de cuello vuelto de la misma firma, 29 €; y mocasines de Pitillos, 85 €.

Cita en... hotel Room-Mate Macarena

Es el sexto alojamiento de diseño que la cadena hotelera fundada y presidida por Kike Sarasola ha abierto en Madrid. Y allí, en el Room Mate Macarena, en plena Gran Vía, nos citamos con un arrollador Enrique del Pozo. Con 130 habitaciones, es moderno y dotado de la inspiración arabesca de Tomas Alía, con la luz como elemento fundamental.

Mi belleza al descubierto

Nada más levantarme… Hago lo que me enseñó mi amiga Úrsula Andress, me pongo unos guantes de goma y me lavo la cara con agua muy fría y cubitos de hielo. Relajas la cara y es bueno para bolsas y ojeras.

Y al acostarme… Una ducha relajante y alguna crema. Para las mujeres es más sacrificado.

Me cuido… Rubén me ha puesto una dieta y estoy yendo al gimnasio.

En mi baño no falta... Productos para los dientes, los cuido mucho; buenos geles de baño y champús y siempre toallas limpias.

Y en mi armario… Una chaqueta oscura, un vaquero oscuro, una camisa blanca, otra azul clara y una sudadera.

Pasaría por el quirófano… De jovencito tuve un accidente y me tuvieron que operar la nariz. Y me operé las orejas por estética, un dolor tremendo.

Enrique del Pozo posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

