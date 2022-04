Isabel Rábago posa con las mejores tendencias de moda de mujer. La periodista, que acaba de publicar su tercer libro, 'La cortesana fiel', compartió con DIEZ MINUTOS un día en la finca 'La espiga', en Boadilla del Monte (Madrid), donde hablamos de su libro, su día a día junto a su marido, al que considera su mejor amigo, y ¿cómo no? de famosos, ya que Isabel además de escritora, periodista y abogada es uno de los rostros habituales en los programas de crónica rosa. Aunque ella afirma que es una persona insegura, y que se exige mucho, lo cierto es que delante de la cámara de nuestra fotógrafa, Ana Ruiz, se desenvolvió como una auténtica modelo con los looks que preparó para ella nuestra estilista, Isabel Dorado.

Vestidos cortos, largos, de colores lisos, estampados... Está claro que a la periodista todo le queda bien (hay que recordar que hace años, cuando estudiaba periodismo, hizo sus pinitos como modelo). Todos los vestidos son ideales y si tienes algún evento esta temporada, seguro que triunfas. Si te gustan, te contamos dónde encontrarlos.

Vestido verde con estampado de cadenas de Mango, 39 €.

Sandalias doradas de C’Moi, 119 €. COMPRAR

Anillos de Aristocrazy, 195 €, cada uno. COMPRAR

Vestido corto de cuello subido con lazada y acabado en línea evasé, de Zara, 49,95 €.

Zapato de tacón tipo salón de tejido naranjas, de Zara, 39,95 €.

Pendientes dorados, de Aristocrazy, 119 €. COMPRAR

Vestido de mangas japonesas de GAU, 700 €. COMPRAR

Sandalias blancas, de Zara, 39,95 €.

Anillos, pendientes criolla y pulsera, todo de Aristocrazy. COMPRAR

Vestido de rosa, de corte camisero, Esther Noriega, 520 €. COMPRAR

Sandalias de Omais (c.p.v). COMPRAR

Anillos y pendientes, de Aristocrazy. COMPRAR

Gabardina, de Rinascimento, 239 €. COMPRAR

Zapatos, de Magrit, 290 €. COMPRAR

Pendientes de Zara, 9,95 €.

CITA en... Finca 'La espiga'

Quedamos con Isabel en La finca 'La espiga', un oasis de naturaleza y arquitectura moderna a escasos minutos de la capital, en Boadilla del Monte. Y aunque el día se presentó lluvioso, lo cierto es que la periodista nos lo puso tan fácil que no nos importó el chaparrón. El resultado, en los jardines de la finca, es inmejorable.



Su belleza al descubierto

Voy a la peluquería cada... Cuando tengo ya raíz. No me cuido nada el pelo. Lo tengo súper agradecido.

Me maquillo en… En cinco minutos, y porque he tenido que aprender ahora que han quitado de Telecinco maquillaje y peluquería.

Antes de irme a la cama… Le echo un vistazo a la prensa.

Mi perfume favorito... Narciso, de todos los colores.

En el bolso siempre llevo… Un boli.

¿Haces dieta? Cuando me he pasado sí, pero yo le llamo dieta a tomar espárragos verdes y pescado dos días porque no tengo fuerza de voluntad.

Cirugía estética. No me he hecho nada. Sólo las fundas de los dientes, pero no soy la misma que cuando tenía dieciocho años.

Sebastian, Wella y Termix

Laca spray profesional. Fijación súper fuerte, de Wella, 22,95 €. COMPRAR

Spray protector térmico, de Wella, 17,95 €. COMPRAR

Champú Dark Oil, de Profesional Sebastian, 18,50 €. COMPRAR

Plancha profesional Wild, de Termix, 79,99 €. COMPRAR

Isabel Rábago, con el equipo de Diez Minutos

Texto: Susana Jurado. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Patricia Díaz y Elena Serrano para Alberto Dugarte Institute. Agradecimientos: Finca La Espiga (Boadilla del Monte, Madrid).

