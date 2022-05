Eduardo Navarrete es único. Con su soltura delante de las cámaras y su talento con la aguja se ha ganado el cariño de todos, pero no todo han sido risas en su vida, también ha habido momentos difíciles. "Lo mío no ha sido un camino de rosas, sino algo muy duro. He trabajado mucho y he tocado fondo en algún momento, pero ahora puedo decir que estoy en una etapa feliz". Y su felicidad fue las que nos contagió durante esta sesión de fotos en la que además de demostrar que sus diseños son lo más, tampoco se le da nada mal posar con ellos. El diseñador nos reconoce que ha adelgazado 15 kilos tras someterse a una liposupción y que se ha hecho, a sus 28 años, unos cuantos retoques estéticos de los que presume. No es para menos es guapo y defiende como nadie estos looks para ellos, ellas y 'elles'.

Un look con vaqueros nunca fue tan original y es que las camisetas de Navarrete son tan aútenticas como él. A continuación te enseñamos todos los looks y, si te gustan, te contamos dónde comprarlos.

Alberto Bernárdez

Camiseta de Eduardo Navarrete, 49,90 €. COMPRAR

Vaqueros de COS, 89 €. COMPRAR

Zapatillas Vans, 70 €. COMPRAR

Alberto Bernárdez

Gabardina 'oversize' de Eduardo Navarrete, 400 €. COMPRAR

Camisa de Marlo Studio, 290 €. COMPRAR

Vaqueros de COS, 79 €. COMPRAR

Zapatillas Vans, 70 €. COMPRAR

Alberto Bernárdez

Kimono de Isabel Gomila, 220 €. COMPRAR

Camiseta de Uniqlo, 20 €.

Pantalón de Acromatyx, 290 €. COMPRAR

Mocasines de Gucci, 690 €.

Sombrero de My Sombrero, 350 €. COMPRAR

Alberto Bernárdez

Blazer azul de Acromatyx, 650 €. COMPRAR

Camiseta Alien de Eduardo Navarrete, 49,50 €. COMPRAR

Vaqueros de COS, 89 €. COMPRAR

Cita en... Hotel ME Madrid

Es imposible no pasarlo bien con Eduardo Navarrete. Es divertido, ocurrente, muy profesional y cercano. Y, por supuesto, sabe hacer equipo, como el que formó con 'Diez Minutos'. Nos citamos en el céntrico Hotel Me Madrid, rodeado por los principales teatros, boutiques y discotecas, este hotel representa un estilo de vida y ofrece un innovador diseño que es reflejo de la cultura urbana de la capital.

Mi belleza al descubierto

Alberto Bernárdez

Además de operaciones estéticas, ¿tienes tatuajes? Me he hecho mi primer y último tatuaje, nunca pensé que dolería tanto.

¿Y piercings? No, mi madre no me dejó, y hoy se lo agradezco porque tendría por todo el cuerpo.

El pelo es tu talismán... Tengo ganas de hacerme un cambio radical. Si es que llevo diez años con el pelo largo. A lo mejor, me rapo la cabeza.

Eres de cremas... Soy un enamorado del 'skin care', de hecho soy embajador de una marca de productos naturales y ecológicos.

Tu rutina diaria... Siempre utilizo mis imprescindibles: el gel limpiador, el contorno de ojos, el sérum, la crema hidratante, el retinol. Me hecho de todo, me encantan las mascarillas, que me las pongo y parezco un gusiluz (risas).

EDUARDO NAVARRETE, SUS PRODUCTOS DE BELLEZA FAVORITOS Champú Sebastian amazon.es 19,34 € Comprar Spray de acabado Wella Eimi amazon.es 15,94 € Comprar Termix Plancha de Pelo Wild. Plancha de Pelo Profesional de Peluquería con Tecnología Iónica. Placas de Cerámica y Turmalina. Regulador de Tª. Potencia Máxima de 240w. Placas de 27mm. Termix amazon.es 65,95 € Comprar Wella Eimi Thermal Image - Spray protector térmico, 150 ml WELLA PROFESSIONALS amazon.es 9,85 € Comprar

Eduardo Navarrete con el equipo de Diez Minutos

Alberto Bernárdez

Texto: Belén Alonso. Fotos: Alberto Bernárdez. Maquillaje y peluquería: Dounia Abakkouy y Elena Serrano para Alberto Dugarte Institute. Agradecimientos: Hotel ME Madrid Reina Victoria. Plaza de Sta. Ana, 14, 28012 Madrid. Tel. 917 01 60 00.

