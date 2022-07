Carla Hidalgo posa con la moda de verano a tope de color. La actriz protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' para repasar su trayectoria profesional y personal y, además, muestra las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario esta temporada. Carla es una artista de lo más completa. Su último éxito en teatro es 'Ladies Football Club', dirigida por Sergio Peris Mencheta que tras arrasar en Madrid está de gira por toda España. Mientras rueda una película, prepara su nuevo cuento infantil sobre los amigos imaginarios y tiene tiempo para componer y cantar mientras no descarta volver a la televisión donde triunfó en varias cadenas. "Soy una olla exprés de creatividad" asegura y su trayectoria avala su afirmación.

Carla Hidalgo es feliz al lado de Ismael Guijarro, productor habitual de Rozalén, con quien tiene a su hijo pequeño Gael. Además, es madre de Lucas, fruto de su relación con Toni Cantó. La actriz se convierte en modelo por un día y posa con las mejores prendas para este verano.

Carla, que prepara un nuevo libro infantil, posa con una blazer de Hug&Clau, 54,90 € COMPRAR ; bustier de Souvenir, 125 € COMPRAR ; pantalón de Laura Bernal, 149 € COMPRAR ; sandalias de Úrsula Mascaró, 119,40 € , y pendientes de resina rosa, 15 €, y anillo, 25 €, de Alexah COMPRAR

Carla Hidalgo, que también escribe letras de canciones, con camisa de Dixie (c.p.v) ; pantalones de Souvenir, 134 € COMPRAR; zapatos blouchers de Pons Quintana, 250 € COMPRAR; pendientes, 10 € y anillo plateado, 15 €, de Alexah COMPRAR.

La actriz, con vestido de Etam, 59,99 € ; kimono de Piti Cuiti by Moma, 75 € COMPRAR; sombrero, de Nümph, 34,99 € COMPRAR; pendientes, 14 €, y anillo, 25 €, de Alexah COMPRAR.

La escritora, que asegura tener dos artistas en casa, con vestido de Laura Bernal, 265 € COMPRAR; sandalias doradas de Pons Quintana, 230 €, COMPRAR y anillos, 25 € cada uno, de Alexah COMPRAR. El sillón y los cojines son de Los Peñotes COMPRAR.

Carla Hidalgo, que asegura que el secreto de su relación es la admiración mutua, con kaftan, 300 €, y pantalones, 180 €, ambos de Eggoo; sandalias de Pons Quintana, 230 €, COMPRAR; pendientes, 14 €, y anillo, 25 €, de Alexah COMPRAR.

Mi belleza al descubierto

Mi perfume favorito... 'Irresistible', de Givenchy.

Mi producto de belleza ideal... Yo soy muy de rosa mosqueta, aceites... No me doy un producto específico pero tengo retinol, ácido hialurónico, soy un poco alquimista cuando me doy mis rituales de belleza.

Antes de ir a la cama... Me desmaquillo, me quito todo lo que traigo del teatro y me hidrato un montón.

Voy a la peluquería... Cada 15 días, trabajo con Alba Vidal, que me tiene el pelo fantástico. En mi bolso siempre hay... Crema de manos y un bálsamo de Rituals con color.

En mi fondo de armario no faltan... Camisetas de colores y blazers para combinar.

A favor o en contra de los retoques... A favor de que cada uno se sienta feliz y guapo.

Carla Hidalgo posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

