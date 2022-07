Dicen que montar en bici nunca se olvida y posar como una auténtica modelo tampoco. Adriana Abenia, que antes de ser conocida por su trabajo en 'Sálvame' trabajó como modelo en Milán, retoma su etapa de modelo por un día para posar con los looks más veraniegos y bonitos que eligió para ella nuestra estilista, Isabel Dorado. Unos estilismos llenos de color y aptos para cualquier ocasión: un traje-pijama estampado, ideal para tus BBC de esta temporada; un traje blanco roto que nunca pasa de moda (y que te si buscas inspiración para casarte incluso, te puede valer como traje de novia); un cómodo vestido rosa para tus tardes de verano; y un ajustado vestido amarillo para una cena con amigas o para lo que tú quieras. Si te gustan, te contamos dónde encontrarlos.

Adriana nos ha hablado de su nuevo proyecto profesional, 'Callejeando', en Telemadrid, y también del feliz momento que vive junto a su marido, Sergio Abad, y la hija de ambos, Luna, que según la presentadora será "su única heredera". "¿Volverás a ser madre?", le preguntamos: "No creo que repita, la verdad. Luna ha sido una suerte de niña y será la única heredera", respondía entre risas.

Camisa estampada de Zara, 39,95 €.

Pantalón estampado de Zara, 29,95 €.

Sandalias de Zara, 49,95 €.

Pendientes de Platonic, c.p.v. COMPRAR

Vestido rosa de Parosh, 511 €. COMPRAR

Pendientes de Platonic, c.p.v. COMPRAR

Vestido amarillo de Me Unilimited, 100 €. COMPRAR

Sandalias de Zara, 39,95 €.

Pendientes de Zara, 12,95 €.

Traje de Rubén Hernández, 2.800 €. COMPRAR

Sandalias de C´Moi, 168 €. COMPRAR

Cita en... Hotel Princesa Plaza Madrid

Quedamos con Adriana Abenia en el Hotel Princesa Plaza de Madrid, que fue inaugurado en 1976 y ha sido recientemente renovado. Sus 423 habitaciones, su estupenda propuesta gastronómica y su recién inaugurada terraza hacen de este hotel, ubicado en el barrio de Argüelles, un lugar único donde disfrutar de la capital.

Adriana Abenia, su belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me pongo una férula para no bruxar y me pongo una crema en los pies.

Mi producto de belleza ideal... Una buena protección solar, que me pongo a diario.

Voy a la peluquería... Cada mes, por el color.

En mi cuarto de baño nunca falta... Toneladas de maquillaje y perfumes. No tengo piel ni años de vida para probarlos todos.

Tardo en maquillarme... Diez minutos.

Cirugía estética... Sí, pero con cabeza y buenos profesionales. En cirugía, menos es más.

Dieta... Sana. No hago ayuno intermitente ni esas cosas, porque no soy demasiado sacrificada. Bastante tengo con no poder comer gluten.

Adriana Abenia, sus productos de belleza favoritos Champú brillo elcorteingles.es 16,45 € Comprar Spray aclarante Rene Furterer amazon.es 20,74 € Comprar Acondicionador Rene Furterer amazon.es 14,25 € Comprar Concentrado elcorteingles.es 42,50 € Comprar

Adriana Abenia con el equipo de Diez Minutos

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer. Agradecimientos: Hotel Princesa Plaza Madrid. Calle de la Princesa, 40. Teléfono: 915 422 100.

