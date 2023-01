Cáncer, representado con un cangrejo, es un signo que está regido por la Luna y que tiene el agua como elemento natural. A él pertenecen todas aquellas personas nacidas entre el 22 de junio y el 22 de julio como Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo, Roberto Leal, Aitana o incluso una de nuestras estrellas más internacionales: Elsa Pataky. Los nacidos bajo este signo suelen caracterizarse por tener una personalidad muy sensible y ser súper emocionales, algunos dirían que hasta dramáticos (no en vano, la mayoría de los famosos que conforman esta lista son actores, actrices y cantantes). Sin duda, unos aspectos que le hacen muy especiales, aunque es una afirmación con la que seguramente no estén de acuerdo los Géminis, Virgo, Capricornio y Tauro, con los que no tienen ningún tipo de compatibilidad.

Dentro de la rueda zodiacal, los Cáncer se caracterizan por ser uno de los signos más empáticos. Esta es una cualidad que hace que la mayoría de personas se sienta más a gusto hablando con los afortunados que se encuentren bajo este signo. Algo que sobre todo piensan los Leo, Escorpio y Piscis, con quienes tiene una mayor compatibilidad.

Los nacidos bajo este signo zodiacal pueden tener carácteres muy diferentes, y esto se debe a que existen dos grupos muy diferenciados de ascendentes Cáncer. Por un lado, se encuentran aquellas personas que, aunque por fuera parece que son muy duros, por dentro se derrumban con facilidad, tienen una personalidad más retraída y un poco insociable. Por otro lado, también están aquellas que son todo lo contrario, y son mucho más sociables y extrovertidas.

En el amor también existe este tipo de dualidad. Si mantiene una relación estable, lo dará todo por hacer que dure, muy similar a los Acuario, que suelen ser súper fieles tanto en el amor como en las relaciones de amistad, entregándose al máximo. Sin embargo, cuando no están enamorados se vuelven mucho más independientes y será difícil poder acceder a su corazón.

En definitiva, los Cáncer se caracterizan por ser muy sentimentales. Se trata de personas con un lado muy dramático, capaz de crearse grandes películas en la cabeza, pero también dispuestos a poner todo de su parte para conseguir que todos se sientan bien y sean felices. Además, su gran sentido del humor hará que se conviertan en la alegría de cualquier fiesta. Sin duda, grandes cualidades que hacen que sea importante tener a personas de este signo cerca nuestra. A continuación, descubre qué famosos pertenecen a este signo y descubre si sus personalidades reflejan las cualidades que se le atribuyen a los Cáncer.