Carmen Corazzini es una de las 'chicas del Tiempo' de Mediaset. Junto a Flora González y Laura Madrueño ofrece la información meteorológica en la cadena de Fuencarral aunque reconoce que la oferta le pilló por sorpresa. "Yo estaba en Informativos, hablaba de cine en Movistar Plus+, era impensable. Recuerdo llamar a mi madre desde el baño de la redacción para contarle la noticia y preguntarle si debía aceptarlo o no. No me dio una colleja por la distancia, vamos. Ha sido de las mejores decisiones nunca tomadas. Soy una afortunada y lo digo de verdad", cuenta. Esta italiana de 28 años tiene múltiples facetas y, una de ellas, es su pasión por la literatura y está escribiendo una novela negra ya que le encanta estudiar la actitud de los asesinos.

En nuestro 'Gente con Estilo', además de hablar de su carrera profesional y confesar su amistad con Aless Lequio de quien asegura que era una persona especial, Carmen Corazzini ha posado con la mejor moda de mujer. La italiana se desenvuelve fenomenal ante los objetivos y muestra las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario en esta temporada.

Carmen viste una blusa, 210 €, COMPRAR y pantalón, 210 €, COMPRAR de Mirto. Las sandalias son de Magrit, 320 € COMPRAR.

Guapísima con chaleco de Gaudí, 99,90 €; vaqueros de Bsb, 99,90 €; y sandalias de Zara, 69,95 €.

La italiana luce una blusa de Mirto, 123,20 €, COMPRAR; falda de tubo de Rinascimiento, 59 € COMPRAR; y zapatos de Zara, 35,95 € .

Carmen lleva un chaleco y pantalón de Zara, 49,95 € y 39,95 € ; y sandalias de Magrit, 196 € COMPRAR.

La periodista viste una americana y pantalón de Alba Conde, 264 € y 136 € COMPRAR; sandalias de Mimi Chamois, 129 € COMPRAR; y sujetador de Intimissimi, 35,90 € .

Cita en... restaurante Bocanegra

Nos citamos con Carmen en el restaurante Bocanegra Madrid, situado en el emblemático Palacio del Marqués de Casa Riera y nos seduce con dos propuestas de cocina en el mismo enclave. Un restaurante de corte más canalla, y en el jardín, una terraza climatizada con carta de cócteles y comida, para una velada más informal.

Mi belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me tomo una infusión, veo una peli y me pongo crema hidratante.

En mi bolso siempre llevo... Un gloss y el móvil, y si falta es que lo perdí.

En mi cuarto de baño siempre hay... La crema Nivea de la tapa azul.

Mi perfume favorito... Siempre he preferido los masculinos. Ahora adoro uno unisex, Oud&Bergamot, de Jo Malone.

Mi producto de belleza ideal... Un buen exfoliante corporal.

Tardo en maquillarme... De cinco a cincuenta minutos. Depende del evento.

Dieta... Sana. Y debe incluir un buen vino, pasta y chocolate negro.

Deporte... Boxeo y natación. Y me gustaría aprender a surfear dignamente.

Carmen Corazzini posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Agradecimientos: Restaurante Bocanegra Madrid. Calle del Marqués de Casa Riera, 1. Telf.: 913 766 038. bocanegramadrid.com