Topacio Fresh se atrave con todo lo que propongan. La artista y galerista nos contó en nuestra entrevista que nunca quiso ser actriz pero que ha hecho muchos cameos porque le "gusta figurar". "Yo no puedo aprenderme una frase, porque no tengo memoria, pero si me proponen hacer una película diría que sí porque soy arriesgada. Yo hice una película porno, pero no actuaba. Hacía de la madre de uno", nos confesó. Y tenemos claro que si dice que sí a un proyecto, lo da todo para que salga perfecto, porque así lo hizo en nuestra sesión de fotos en la que nuestra estilista escogió para ella los looks mejores looks de la temporada y ella los defendió como una auténtica 'top-model'.

Conjuntos para tu día a día o para esa cita más especial, elegantes y sofisticados pero cómodos a la vez.

La artista luce una capa, guantes, ambos de The 2nd skin co.; botas de Asos; pendientes de Anton Heunis; y medias de Dim.

Topacio lleva una chaqueta, cuerpo, y leggings, todo de The 2nd skin co.; zapatos de Cristian Laboutin; y pulsera de Anton Heunis.

Topacio viste un esmoquin de Gucci; brad de Camille by Mango; zapatos de Hugo Boss; pendientes de Anton Heunis; y anillo de Cartier.

La artista lleva un top de plumas de The 2nd skin co.; pendientes y anillo, ambos de Antón Heunis.

Topacio viste capa de Gucci; jersey de Mango; falda de Isabel Marat; botas de Asos; y medias de Dim.

Cita en... Restaurante Robata

Quedamos con Topacio en el nuevo restaurante del callejón de Jorge Juan, Robata. El japonés cosmopolita de una de las primeras 'sushi chef' del mundo, que acaba de aterrizar en la capital después de años de éxito en Barcelona. Una espectacular izakaya contemporánea con tintes internacionales y una preciosa terraza que encabeza ya el listado de lo mejor del Barrio de Salamanca y el distrito 41.

Sus secretos de belleza

Antes de irme a la cama… Limpieza facial, mascarilla, contorno de ojos, crema de descanso…

Mi perfume… Soy de la Academia del Perfume, así que tengo miles. Esta semana me toca uno de YSL.

Mi producto de belleza ideal… Los exfoliadores, porque tengo tendencia al acné.

Tardo en maquillarme… Veinte minutos.

Voy a la peluquería… Una vez al mes para hacerme el color, pero uso muchas pelucas.

En mi baño siempre hay… 100 perfumes.

En mi bolso siempre llevo… Lápiz de labios, corrector de ojeras y un peine para el flequillo.

Dieta… Todo el tiempo.

Ejercicio… Yoga y Pilates, que es un aburrimiento.

Cirugía estética… Detrás de este cuerpo hay un cirujano.

Topacio Fresh, sus productos de belleza favoritos: Masajeador de ojos Foreo, Lápiz de ojos KVD, Gloss de labios KVD, Colorete en gel KVD

Topacio Fresh con el equipo de Diez Minutos

