Laura Madrueño tiene los looks que querrás llevar este verano. La periodista ha dado el salto de 'El tiempo' a 'Supervivientes' para sustituir a Lara Álvarez como presentadora del reality desde Honduras. Y claro, poco tienen que ver los looks que llevan las presentadoras de El tiempo, ligadas a Informativos, con los que ha llevado Lara Álvarez en las últimas ediciones del concurso, unos estilismos que el formato requería porque... ¿No quedaría un poco raro presentar el reality con camisa y blazer rodeada de arena, palmeras y agua?

Lo primero que Laura metió en su maleta no fueron sus vestidos, sino su equipo para bucear. Pero antes de viajar a Honduras ya tenía lista la línea de looks que iba a vestir. "Vais a ver líneas diferentes en las tres galas semanales. Van a ser cosas 'muy yo'", nos confesaba. Laura ha trabajado codo con codo con la estilista Mayte Méndez de Vigo, creadora de los looks de Lara Álvarez y que también le ayudó a Laura con sus vestidos de novia. La estilista confesó en el podcast 'Huracán Madrueño' que "había buscado un estilismo distinto para Laura. Nos hemos decantado por los neoprenos por su relación con el mar, con el buceo y para diferenciarlos de los de Lara porque sabía que las comparaciones iban a existir. También hay estampados, que Lara no es de estampado y Laura sí, aunque sea de tipo étnico", confesaba Mayte. Lo que sí le ha restringido un poco es abusar de tonos tierras para que no se camufle con el paisaje.

Para crearlos ha contado con marcas consolidadas y con otras menos conocidas pero perfectas para confeccionar los looks que buscaban. Entre ellas, destaca una firma catalana que hace bañadores a medida y con el corte y el color que necesites. Una firma de la que a Mayte le habló Mercedes Milá hace más de una década y con la que Mayte trabaja estrechamente desde entonces. Otro detalle que desvelaron es que el marido de Laura también ayudó a elegir el color de algunos de los looks de la presentadora. También Adara mostró su colección de bikinis para 'Supervivientes'.

Falta mucho para la final pero Mayte ya está pensando en el vestido que llevará Laura y que dará que hablar tanto, o más, que el que Lara llevó en la final de 'Supervivientes 2022'.

A continuación analizamos los mejores looks de Laura Madrueño en 'Supervivientes'.