Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Nare interrumpió la boda de Sancar tras años sin verse para decirle que es el padre de su hija Melek.

Gediz siente pena de Nare y de Melek al verlas desamparadas después de que Sancar tomara la decisión de echarlas a la calle. Sin pensarlo dos veces, lleva a madre e hija a vivir a su casa. Ambas son bien recibidas por Müge, la hermana de Gediz, aunque no tanto por Refika, su progenitora. “Nos vas a meter en problemas al traerlas aquí”, le dice a su hijo.

Pasada la medianoche, mientras sus huéspedes acomodan sus cosas, Gediz ojea el diario de Nare. En sus páginas lee que tiene la intención de suicidarse después de reunir a Melek con Sancar. No entiende por qué su invitada quiere quitarse la vida y se lo pregunta. Ella le pide que no se meta en sus asuntos nuca más, dejando zanjado el tema.

Al día siguiente, Sancar, atormentado por lo que hizo y por la duda. Le pide a Nare permiso para hacerse una prueba de ADN y confirmar si Melek es su hija. Los resultados son claros, él es su padre de la criatura. La joven Çelebi se despide entonces de su pequeña y sin dar más explicaciones, le ruega a su exnovio que la cuide y la proteja: “Ahora está en tus manos”.

Nare está a punto de lanzarse al vacío

Antes de caer la tarde, Gediz, viendo que Nare no ha regresado a su casa, cree que va a cumplir con su plan de suicidarse. Asustado, avisa a Sancar. “Tenemos que encontrarla o no llegaremos a tiempo para salvarla”, comenta. Efeoglu le tranquiliza, pues cree saber perfectamente donde está su expareja.

La joven se ha trasladado hasta la cabaña en la que Sancar y ella pasaron su noche de bodas y él la repudió tras enterarse de que no era virgen. Nare recuerda como trató de explicarle lo que había sucedido y su amado la deserción sin siquiera escucharla. Con las lagrimas cayendo por su rostro, se sube a lo alto de una montaña con la intención de lanzarse al vacío. Gediz y Sancar, que llegan en ese instante, observan la escena.

Ajeno a la locura que está a punto de cometer su hija, Güven llega al antiguo hogar de esta y encuentra a Akin desangrándose en el suelo. Tras revisar las cámaras, observa cómo el hombre trató de abusar de Nare y ella se defendió apuñalándole en el abdomen. El embajador lleva al malherido al hospital donde le salvan la vida.

