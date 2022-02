Qué ha pasado en 'La Hija del embajador': Nare se subió a lo alto de una montaña con la intención de quitarse la vida

Nare estaba a punto de arrojarse al vacío cuando Sancar apareció y le pidió que no lo hiciera. Después de unas sentidas palabras, la mujer reaccionó y se bajó de la cima de la montaña. Mientras Sancar se marchaba a su casa con Melek, Nare se quedó con Gediz recomponiéndose del susto. El chico le pasó a su acompañante un teléfono y le dijo que su padre quería hablar con ella.

Al otro lado del aparato estaba Güven, quien el comunicó que Akin no murió. Acto seguido le exigió que regresase a la ciudad, algo a lo que Nare se negó. “Viste en la grabación que trató de abusar de mí y aún así piensas callarte para que tu carrera no se vea afectada. Nunca te he importado”, dijo antes de colgar.

Ahora que sabía que no estaba condenada a pasar su vida en prisión y que, por lo tanto, no dejaría a su Melek sola, Nare decidió luchar por recuperarla y deja a un lado la idea de suicidarse. La joven se presentó en la mansión de los Efeoglu justo cuando se estaba celebrando un sacrificio en honor a la niña, organizando por Halise. Sancar atendió a su ex novia fuera de la vivienda y le advirtió que no le devolverá a su hija: “¿Para qué la quieres de vuelta? La dejaste conmigo, pues ahora asume las consecuencias. No me fío de que vayas a cuidarla bien”.

El motivo del intento se suicidio de Nare

Nare se fue cabizbaja del lugar, aunque no vencida. De nuevo, su mente viajó hacia años atrás y recordó como se lanzó desde lo alto de la misma montaña en al que trató de quitarse al vida otra vez cuando Sancar la repudió en su noche de bodas. Él nunca creyó su versión de que Akin había abusado de ella y tampoco que había tratado de suicidarse siendo víctima del dolor. “Todos le hicieron creer que yo le había dejado y no dudó ni un segundo en pensar que era cierto. Jamás supo que estuve meses postrada en una cama, con mis huesos rotos”, comentó con el llanto a punto brotar de su garganta.

Lejos de allí, Güven recibió en la clínica la visita de dos hombres a cuyo jefe le debía una importante suma de dinero. Agobiado por las deudas, hizo un trato con Akin. Le prometió que le traería de vuelta a Nare a cambio de que se hiciera cargo de sus importantes deudas. Este, que lleva años obsesionado con la joven, accedió de inmediato.

