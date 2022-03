Qué ha pasado en 'La hija del embajador': La policía detiene a Gediz y Sancar, al mismo tiempo que Nare sufre un terrible ataque por parte de un conocido

Akin le hizo creer a Güven que le despidieron por culpa de Sancar. “Él le dijo a Tibor que fuera a tu oficina a contar a todo el mundo que le debías una fortuna y eres un jugador compulsivo”, explicó. Güven decidió entonces tomar revancha. Denunció a Sancar y a Gediz por haber robado dinero aprovechando sus influencias y transferirlo a su empresa.

Finalmente, ambos jóvenes fueron detenidos por fraude y obligados a entrar en prisión a la espera del juicio. Melek, siendo consciente de que podía pasar mucho tiempo sin ver a su padre, le pidió dormir juntos la última noche antes de presentarse ante la policía.

Al amanecer, Nare le dijo a Sancar que confiaba en él y haría lo necesario para sacarle de la cárcel. Sin embargo, este le respondió que si era culpable: “Yo me quedé con ese dinero usando las influencias de Cemil, el padre de Gediz”. La joven ironizó sobre lo que estaba ocurriendo: “Es curioso que yo me dio de ti incluso cuando eres responsable de un delito y tú no pudiste creer en el pasado que me habían violado”.

Akin es el novio secreto de Müge

Por su parte, Güven viajó hasta Estambul para confirmar que su plan contra Efeoglu y su socio hubiera salido tan bien como esperaba. Luego mantuvo una conversación con Akin, que también había decidido regresar a su ciudad natal. Después de la charla, el exembajador tenía serias dudas de que fuera Sancar quien le vendió con sus compañeros de trabajo y empezó a sospechar que había cometido un terrible error.

La policía siguió buscando a Necdet, el hermano de Menekse. Este, por órdenes de Halise, trató de atentar contra la vida de Nare y secuestrarla, pero su plan falló. Ahora pesa una orden de captura sobre él. Mientras tanto, Akin visitó a su novia, que era, nada más y nada menos que….¡Müge!

