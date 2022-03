Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Sancar y Gediz rompen su sociedad por culpa de Nare, mientras que Elvan le para los pies a Meneks

Güven pierde su trabajo cuando Tibor llega a la Embajada y le acusa de deberle dinero y ser un jugador compulsivo. El hombre le cuenta lo ocurrido a Akin, quien responde con mentiras, asegurándole que fue Sancar quien le ordenó a Tibor hacer algo para arruinar su carrera.

El exembajador, decide entonces vengarse de Efeoglu denunciándole tanto a él como a Gediz por corrupción y también por fraude. “Se robaron un dinero, cuando el padre de Grediz era alcalde y lo usaron para hacer crecer su empresa”, comenta Güven.

Horas más tarde, la policía se presenta en mitad de una fiesta popular y detiene a ambos socios de la compañía. Además, comunican quien fue la persona que interpuso la denuncia. Nare llega justo a tiempo para presenciar como su amado y su amigo son esposados. Su apariencias es terrible y viene totalmente magullada. “¿Qué te ha pasado? Parece que alguien te hubiera atacado”, pregunta Sancar.

Los Efeoglu están arruinados

A Nare no le queda más remedio que revelar que Necdet, el hermano de Menekse, trató de secuestrarla junto con un par de hombres. Lo que nadie sospechas es que el delincuente, que ahora está en busca y captura, seguía órdenes de Halise.

Sancar y Gediz son llevados a la estación de policía a rendir declaración, mientras que varios agentes se personan en la mansión Efeoglu y comunican al resto de la familia que sus propiedades quedan confiscadas durante la investigación del caso, incluida la casa: “Deberán abandonarla lo antes posible”. Zehra decide llevarse a Melek a la cabaña que tienen cerca de las montañas. Tiene que alejarla de todo lo que está pasando con la ayuda de Kavruk.

Por su parte, Akin llama a Güven y le pone al tanto de su decisión viajar a Turquía: “Tomaré un avión y estaré ahí en unas horas”. Quiere ver en primera fila como la vida de Nare y Sancar vuelve a ponerse patas arriba. Además, tiene que encontrarse con alguien ¿A quién se referirá?

