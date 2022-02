Tina, la madre de Coral está muy ilusionada ante la posibilidad de entrar a trabajar en Garlo. Finalmente, la mujer termina siendo contratada. Esto no gusta nada a Paloma, que se enfrenta a Fran por la presencia de la recién llegada en las jugueterías. Emilio tampoco está para nada de acuerdo con las últimas decisiones que ha tomado el actual presidente de la compañía.



Los contantes desencuentros con sus empleados no son el único problema al que debe hacer frente García. Este se siente desbordado ante su nuevo puesto de trabajo y mete a Garlo en más de un lío. Raúl, siendo consciente de la situación, regresa a la ciudad para arreglar los líos en los que su primo ha metido a la empresa familiar.

Helena intenta que Penélope e Ismael se reconcilien

Por otro lado, la relación de Sonia con Carlos va viento en popa. La directora de Flechazos está más segura que nunca de su amor por su pareja, por lo que termina dándole las llaves de su casa. Esto rompe el corazón a Medina, que siente que ha perdido a la mujer que quiere para siempre.

Lejos de allí, Benigna y Visi creen haber dado con una manera de conseguir dinero para pagar la multa. No obstante, su plan no sale tan bien como ellas pensaban y se desvanece la última esperanza para las socias de Benivisión. Mientras tanto, Ismael siente que la gente del barrio le está dando la espalda, al mismo tiempo que Helena da un paso arriesgado para acercar a su jefe y a Penélope.

