El resumen semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Noche angustiosa en la Plaza de los Frutos.

Qué pasó ayer en Amar es para siempre: ¿Queda Marcos en libertad?

El incendio de Preciados desestabiliza a Garlo por completo. Raúl empieza a sospechar que detrás del suceso hay una mano negra y pone sus miras en Uriarte, sin embargo, todavía no tiene las pruebas suficientes para acusar al que es el gran enemigo de su familia. ¿Podrá hacer algo para parar al malvado hombre?



Por otro lado, Ismael se niega a aceptar la propuesta de Helena, invitándola a marcharse de su bar y del vecindario inmediatamente, mientras Marcos ruega a Cristina que lo saque de prisión antes de que su madre muera: “Tengo que verla por última vez”. La abogada se apiada de él y se plantea acelerar el proceso de liberación.

Después de mucho tiempo cegada por el amor, Sonia asume el fin de su relación con Carlos, sorprendiendo a Medina. Este tiene entre sus manos la oportunidad perfecta para conquistar de una vez por todas a su jefe. ¿Aprovechará la ocasión o volverá a fallar?

Lorenzo se disculpa con Catalina

Benigna y Visi rubrican su asociación con Quintero, que se convierte en gestor de Benivisión. Ambas socias están seguras de que haber involucrado a su gran amigo en el videoclub ha sido la mejor decisión que han tenido nunca. Paralelamente, Lorenzo Bravo se disculpa con Catalina y la invita a perseguir su sueño de ser artista. La adolescente consigue una nueva oportunidad para entrar en el mundo del espectáculo.

Manolita, conmovida por la situación de Coral, consigue que Carmen la readmita en Garlo pero, ¿aceptará ella volver a la tienda? A la vez, Cristina consigue liberar a Marcos Salaverría y su proximidad comienza a despertar algo en ella, y Quintero empieza a sospechar que, tras el incendio de la tienda, puede estar Carmen.

