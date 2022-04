Fran y Raúl se enfrentan a Uriarte en la audiencia previa, al tiempo que Coral descubre el gran secreto de Carmen. Después de valorar las pruebas aportadas por ambas empresas y deliberar sobre lo ocurrido, el juez determina que no hubo plagio de la muñeca Sabrina dando la razón a Garlo por encima de la petición de Uriarte. Los García le han ganado la batalla a su gran enemigo, pero ¿también la guerra?



Cristina ofrece a Marcos volver a casa, cuando este se reencuentra con su mujer. Todo parece ir bien hasta que, de nuevo, la complicidad que se ha creado entre la abogada y su cliente incomoda a la primera. Así pues, la licenciada sopesa si es buena idea que Salaverría siga hospedándose en su apartamento.

Catalina sigue jugando con la comida

Por otro lado, Belinda hace frente al pasado y le revela a Sonia su talón de Aquiles. Al mismo tiempo, Medina trata de que madre e hija terminen con sus diferencias y para eso idea un plan. ¿Funcionará tan bien como él cree? Además, el éxito de Benivisión es inversamente proporcional a la desdicha de Quintero.

Manolita cree encontrar la manera de proteger a su hija, pero Catalina se encarga de echar por tierra su estrategia. Finalmente, la tranquilidad ha vuelto a casa de los Gómez… aunque eso es lo que creen ellos porque su hija sigue jugando con la comida con consecuencias nefastas. Paralelamente y tras la visita al ginecólogo, Coral tiene claro quién es el padre de su hijo. ¿Le dirá a Raúl toda la verdad?

