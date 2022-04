Ismael se debatía entre seguir o no adelante con su plan con Helena, aunque eso supusiera traicionar la amistad de Marcos. El expresidiario encontró un revelador pasaje en uno de los diarios de la marquesa que le hizo decantarse por ayudar a Salaverría. Por su parte, Catalina seguía empeñada en dejar de ser la “simpática” de Las Pizcas, al mismo tiempo que le contó a Penélope su problema con la comida. La maestra puso en conocimiento de los Gómez los juegos de la adolescente con los alimentos y lo peligroso que podía llegar a ser.



Visi y Benigna temían que Quintero se acercase a Esmeralda y descubriera que todo fue una estratagema de ellas para mantenerlo alejado del videoclub. A su vez, el rechazo de Coral hizo que Fran se lanzase a los brazos de Paloma. Posteriormente, ambos acordaron olvidar lo que había pasado entre ellos, aunque, para la dependienta no era sencillo y así se lo hizo saber a Manolita, a quien le confesó lo que había sucedido entre ambos.

Se produjo un robo en Garlo

Sonia descubrió que no había nada entre Medina y su madre, y que ambos quedaban para prepararle una fiesta de cumpleaños. El festejo no resultó ser tan sorpresa como los organizadores pretendían, pero terminó siendo un éxito… o eso creían ellos. Además, ya se confirmó la fecha para la audiencia previa por la demanda de plagio: en unos días los García enfrentarían a Uriarte ante el juez.

Alguien robó parte de la caja de Garlo y Fran y Raúl creían que había podido ser Carmen. Al mismo tiempo, Coral descubrió que la sospechosa no estaba acudiendo al psiquiatra y amenazó con contarlo. Pero Carmen también era sabedora de que Coral tenía un secreto que pronto se desvelaría y le exigió que no dijese nada a nadie sobre su engaño: “A cambio te ayudaré a saber quien es el padre del niño que estás esperando”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io