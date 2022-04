Extrañado por la repentina desaparición de Esmeralda, Quintero estaba decidido a dar con ella costase lo que costase. Mientras tanto, Benigna y Visi llevaron su intento de separar a la pareja demasiado lejos. El abogado descubrió finalmente que las que creía que eran sus dos amigas, lo han estado engañando y se enfrentó a ambas reprochándolas lo que habían hecho de la forma más dura. Benigna y Visi, arrepentidas, buscaron el perdón de Quintero, pero el dolor del hombre era tan grande que no estaba dispuesto a pasar por alto el engaño de las dueñas de Benivisión.



Claudio y Belinda habían comenzado una relación pese a la oposición de sus hijos. Sonia y Medina buscaron las incompatibilidades de sus padres, cuando una noticia sacudió el mercado de las agencias matrimoniales: la informática al servicio del amor. A su vez, Emilio realizó su particular venganza contra Raúl y Julieta en forma de monólogo en el King´s por su engaño.

Marcos aceptó el trato que le propuso Helena

Lucía descubrió la alianza entre Ismael y Marcos y se deshizo de la prueba que buscaban con tanto ahínco. Helena rompió su acuerdo con Ismael, sintiéndose atrapada y al borde de acabar imputada por el asesinato de sus padres, la marquesa no tuvo más remedio que tomar una decisión drástica.

Consciente de que no podía demorar esa conversación, Coral confesó que el hijo que espera es de Raúl. Entretanto, Marcos se dio cuenta de que no quiere prescindir de su libertad y aceptó el trato de Helena. La extraña actitud del expresidiario levantó las sospechas de Cristina, que sopesó junto con Ismael qué podía pasarle a Salaverría.

