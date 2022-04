Qué va a pasar en Amar es para siempre: Cupido llega a la Plaza de los frutos.

Qué sucedió la semana pasada en Amar es para siempre: Situación complicada.

Ismael no desiste en su empeño por recuperar a Penélope y le hace un regalo especial lleno del significado. Al mismo tiempo, Sonia busca la manera de frenar la boda de su madre con Claudio. Al ver que sus ideas no tienen tan buen resultado como ella esperaba, inicia un nuevo proyecto con el que ocupa su mente: ir un paso más allá en su ofensiva contra San Valentín.



Emilio toma las riendas de su vida como primer paso para superar la pérdida de su madre. Mientras tanto, la presencia de Benigna y Visi en casa de Marcelino y compañía comienza a indigestarse. Lo cierto es que las grandes amigas y gerentes de Benivisión se han hecho dueñas y señoras de la casa de los Gómez y sus miembro empiezan a sentir que la situación es insostenible. Todos, menos Pelayo.

Fuera los cotilleos de una vez

En Garlo, Coral acepta la propuesta de Raúl de formar una familia. Pero hace mucho tiempo que dejaron de ser una pareja y la situación es incómoda para ambos. La mujer cansada de los chismorreos, anuncia a sus compañeros de la juguetería que ha vuelto con Raúl y que ambos esperan un hijo. No quiere seguir siendo la comidilla del barrio.

Tras su ruptura con Coral, su musa, Fran cae en una crisis creativa importante y no sabe ver las buenas ideas que Paloma le da. El hombre se hunde en un pozo del que parece muy difícil que pueda salir sin ayuda. A su vez, Cristina choca contra un mundo pensado para disfrutar en pareja. ¿Querrá la abogada abrir su corazón de nuevo al amor?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io