Ismael no desiste en su empeño por recuperar a Penélope y le hace un regalo especial lleno de significado. A diferencia de otras ocasiones, la profesora parece estar aflojando con el encargado del King´s.

Mientras tanto, Sonia busca la manera de frenar la boda de su madre con Claudio, al mismo tiempo que Emilio toma las riendas de su vida como primer paso para superar la pérdida de su madre.

La presencia de Benigna y Visi en casa de los Gómez comienza a indigestarse. Ambas amigas se han hecho dueñas y señoras de la casa y sus miembros empiezan a sentir que la situación es insostenible. Todos, menos Pelayo.

La familia al completo ve un rayo de luz para desembarazarse de las dueñas de Benivisión y la pieza clave es Quintero, que acepta reunirse con Benigna y Visi para aclarar su situación, pero no aparece. ¿Qué le habrá ocurrido?

Coral acepta la propuesta de Raúl de formar una familia. Pero hace mucho tiempo que dejaron de ser una pareja y la situación es incómoda para ambos.

Por su parte, Fran, tras su ruptura con Coral, su musa, cae en una crisis creativa importante y no sabe ver las buenas ideas que Paloma le da. Paralelamente, Sonia decide ir un paso más allá en su ofensiva contra San Valentín.

Cansada de los chismorreos, Coral anuncia a sus compañeros de Garlo que ha vuelto con Raúl y que ambos esperan un hijo.

Entretanto, Fran decide resarcir a Paloma por ningunear su propuesta y da un paso importante en su relación con ella decidido a dejar atrás el pasado y a Coral.

Por otro lado, Esther defiende a Catalina en el colegio y recibe un castigo que le cambiará la vida para siempre. Al mismo tiempo, Cristina está preparada para salir con alguien y Penélope le pone en contacto con un profesor del colegio.

La abogada está muy ilusionada ante la idea de encontrar pareja, pero da marchar atrás perseguida por su pasado.

La preocupación por Catalina vuelve a unir a Penélope y a Ismael, que descubre sin querer qué está sucediendo con la pequeña de los Gómez y su amiga.

La maestra miente a la directora del colegio asegurando que ella vio la agresión de Fernando intentando que esta tome represalias contra el profesor. Además, Coral descubre que Fran y Paloma han iniciado una relación. Despechada y consciente de que Fran intenta rehacer su vida, acepta casarse con Raúl.

