Raúl está decidido a reconquistar a Coral y recuperar la relación que tuvieron antaño. Al mismo tiempo, Fran está muy arrepentido por los últimos errores que ha cometido y decide resarcir a Paloma por ningunear su propuesta. Además, da un paso importante en su relación con ella resuelto a dejar atrás el pasado y a Coral.



Por otro lado, Sonia confunde a Medina, apartándolo de su guerra contra… ella misma. El joven sospecha que su jefa ha llevado su lucha contra San Valentín demasiado lejos, pero esta acaba confesándole la verdad. Mientras tanto, Sebas encuentra un nuevo empleo vendiendo aceite de oliva a buen precio.

Fran y Paloma inician una relación

La preocupación por Catalina vuelve a unir a Penélope y a Ismael, que descubre sin querer qué está sucediendo con la pequeña de los Gómez y su amiga. La profesora miente a la directora asegurando que ella vio la agresión de Fernando intentando que esta tome represalias contra el profesor. Paralelamente, Cristina acepta buscar pareja, pero da marcha atrás, perseguida por su pasado.

Los Gómez ven un rayo de luz para desembarazarse de Benigna y Visi. Quintero acepta reunirse con ambas para aclarar su situación, pero no aparece. ¿Qué le habrá ocurrido? Por su parte, Sebas comienza a vender aceite de oliva entre los vecinos de la plaza. Aunque no tiene mucho éxito, sí consigue colocar una garrafa a Cristina. Además, Coral descubre que Fran y Paloma han iniciado una relación. Despechada y consciente de que Fran intenta rehacer su vida, acepta casarse con Raúl.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io