Para agobio de Coral, la organización de la boda va más deprisa de lo que esperaba y fijan la fecha para dentro de tres semanas. Al mismo tiempo, el plan de Uriarte va viento en popa: la aseguradora ha puesto una denuncia contra Carmen por el caso de Preciados. La mujer, viéndose descubierta no tiene más remedio que confesar a Fran y Raúl que ella fue la causante del incendio que acabó con el negocio.



Raúl no se explica qué es lo que une a su madre con Uriarte. No obstante, ese es un problema que abordará más adelante, ahora le interesa que Carmen pueda evadir la cárcel. Mientras tanto, Esther ha perdido audición y eso lleva a Penélope a tomar una decisión bastante drástica. Tras su denuncia, la policía detiene a don Fernando. Pero la maestra teme que en el colegio tomen represalias contra ella.

Medina quiere abandonar Flechazos

Por otro lado, Medina no puede seguir al lado de Sonia y anuncia su marcha de Flechazos. Esto deja bastante mal a la directora de la agencia, que se ha dado cuenta de que su compañero es más imprescindible para ella de lo que pensaba. Además, Benigna y Visi, conscientes de que la reconciliación con Quintero es imposible, encuentran el piso perfecto.

Tras su accidente, Quintero vuelve a casa y todos sus amigos se vuelcan en cuidarlo…excepto Benigna y Visi, que no se atreven a visitarlo convencidas de que el abogado no va a querer perdonarlas. ¿Marcará este percance un antes y un después en su relación?

