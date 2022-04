Ismael no desistió en su empeño por recuperar a Penélope y le hizo un regalo especial lleno de significado. Mientras tanto, Sonia buscó la manera de frenar la boda de su madre con Claudio, al mismo tiempo que Emilio tomó las riendas de su vida como primer paso para superar la pérdida de su madre. Además, la presencia de Benigna y Visi en casa de los Gómez comenzaba a indigestarse.



Coral aceptó la propuesta de Raúl de formar una familia. Pero hacía mucho tiempo que dejaron de ser una pareja y la situación era incómoda para ambos. Por su parte, Fran, tras su ruptura con Coral, su musa, cayó en una crisis creativa importante y no sabía ver las buenas ideas que Paloma le daba.

Penélope estaba preocupada por Catalina

Cansada de los chismorreos, Coral anunció a sus compañeros de Garlo que había vuelto con Raúl y que ambos esperaban un hijo. Entretanto, Fran decidió resarcir a Paloma por ningunear su propuesta y dio un paso importante en su relación con ella, decidido a dejar atrás el pasado y a Coral. Por otro lado, Esther defendió a Catalina en el colegio y recibió un castigo que le cambiaría la vida para siempre.

La preocupación por Catalina volvió a unir a Penélope y a Ismael, que descubrieron sin querer qué estaba sucediendo con la pequeña de los Gómez y su amiga. La maestra mintió a la directora del colegio asegurando que ella vio la agresión de Fernando, intentando que esta tomase represalias contra el profesor. Además, Coral descubrió que Fran y Paloma habían iniciado una relación. Despechada y consciente de que Fran intentaba rehacer su vida, aceptó casarse con Raúl.

