La situación de Carmen con respecto a su culpabilidad en el incendio que arrasó Preciados implica tomar una decisión que cambiará su vida. La mujer se debate entre entregarse o no a las autoridades, para salvar al esto de su familia y también el negocio de su difunto marido. Mientras, Coral y Fran hacen esfuerzos por seguir adelante con sus respectivas relaciones, pero lo cierto es que su misión se les hace cuesta arriba. Paloma y Raúl, por su parte, se percatan de que algo no va del todo bien con sus parejas.

Por otro lado, Sonia intenta retener a Medina, arriesgándose a precipitar su marcha. Saber que quiere dejar Flechazos y alejarse de ella, ha hecho que la directora de la agencia se percate de cuanto le importa su compañero y “amigo”. A su vez, la aparición de don Fernando produce un acercamiento entre Ismael y Penélope. Esta última tiene mucho miedo de que su intervención en el caso del profesor traiga consecuencias nefastas para ella.

Beni y Visi se mudan de casa de Los Gómez

Para sorpresa de Cristina, su pasado da alas a su complicidad con Tony. ¿Estamos ante el inicio de una nueva relación en la Plaza de los Frutos? Paralelamente, Benigna y Visi se mudan de casa de los Gómez, pero no con su adorado Quintero. Las dueñas de Benivisión quiere formar su nuevo hogar en un sitio diferente. ¿Cómo afectará esto a su relación con Justo? Además, Emilio se dispone a redescubrir la vida después del abandono de Julieta y la muerte de su madre, y Sebas persiste en su labor comercial.

