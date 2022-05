En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Raúl se entera de que Uriarte es su padre. Esto sucede después de que la semana pasada, en la serie, Fran confesara a Paloma que tiene una hija.

Hoy, después de confirmar que Uriarte es su padre, Raúl se viene abajo al ser consciente de la mentira de su madre, a quien no puede perdonar. La fractura entre madre e hijo aumenta hasta el punto de que Carmen decide tomar distancia y marcharse a un hotel sin que Raúl haga nada para impedirlo. Parece que la situación entre los García empeora a pasos agigantados.

Por otro lado, Los Gómez descubren que Catalina se ha escapado a Gandía con Las Pizcas a participar en un Festival de la canción y Marcelino corre en su busca. Mientras tanto, Sonia y Medina han de buscar la manera de contrarrestar a la agencia San Valentín y deciden contratar los servicios de una pareja de famosos para atraer clientes. Deben ponerse las pilas si quieren triunfar en el negocio de las citas.

El padre Antón pide ayuda a Beni y Visi

El padre Antón reclama los servicios de Benivisión, al mismo tiempo que la noticia de que Cristina está ingresada por una afección respiratoria sacude al barrio. Penélope se ofrece a cuidarla durante su ingreso. Lo cierto es que la salud de la abogada preocupa a todos los vecinos del barrio, sobre todo cuando su estado se agrava.

Uriarte no duda en menospreciar a Fran, quien intuye que es la nueva estrategia del presidente de Garlo para minar su confianza y no piensa caer en su estúpida trampa. Entretanto, Ismael se muestra cauto en torno a Penélope, ya que no quiere agobiarla. Además, Sonia y Medina protagonizan una inesperada sesión en Flechazos que podría salvar su negocio.

