La boda de Belinda y Claudio se celebró. Sonia debía encontrar durante el convite el momento idóneo para declararse a Medina, pero parecía que todo se le ponía en contra. Finalmente, la psicóloga se armó de valor. Medina y Sonia decidieron seguir trabajando juntos en Flechazos y buscaron la manera de contrarrestar a la agencia San Valentín.



Catalina recibió la visita de Susi quien le pidió que regresase a Las Pizcas: “Queremos que actúes con nosotras en un festival en Gandía”. La pequeña de Los Gómez se escapó a la playa con su grupo y sus padres lo descubrieron. Catalina volvió de Gandía, asumiendo su castigo. A pesar del enfado, Marcelino se mostró orgulloso del talento de su hija, quien lo dio todo en el escenario. Mientras tanto, Benigna y Visi se dejaron llevar por la avaricia y abusaron de la posición de monopolio de Benivisión en el barrio.

Una llamada de trabajo hizo peligrar el viaje de Cristina a Venezuela, quien no tuvo más remedio que posponerlo. Pelayo se preocupó por el estado de salud de la abogada, sin saber que estaba, incluso, más grave de lo que imaginaba. La noticia de que Cristina estaba ingresada por una afección respiratoria, en el capítulo de ayer, sacudió al barrio. Penélope se ofreció a cuidarla durante su ingreso y su estado se complicó por momentos.

Las esperanzas de Ismael

Tras una sincera conversación con Paloma, Fran se dio cuenta de la necesidad de pasar página y centrarse en lo que tenía en ese momento. A su vez, Raúl recibió de Uriarte un regalo de bodas muy especial: la finca de Buitrago. Consciente de que el pérfido empresario estaba a punto de contarle la verdad a su hijo, Carmen contactó con Carrousel y envió un dramático mensaje a Fausto para que volviera.

El monopolio de Benigna y Visi tenían los días contados y es que parecía ser que alguien tenía previsto hacerles competencia y en un sitio inmejorable: al lado del mercado. Entretanto, Ismael y Penélope dieron un paso para cerrar la brecha que les separaba. Tras un viaje que les trajo muchos recuerdos, él creía que deberían darse una nueva oportunidad.

