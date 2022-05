En el último capítulo de Amar es para siempre, se celebra por fin la boda entre Coral y Sonia. Esta semana además, Carmen abandonó la casa familiar y se instaló en el piso de Fran quien trató de mediar para que su primo cambiase de parecer y limase asperezas con su madre. A petición de Coral, Raúl intentó hacer las paces con Carmen, pero fue incapaz de olvidar las mentiras. Eso le llevó a pedirle a su madre que no asista a su boda. Mientras tanto, Uriarte no aflojaba la presión sobre Paloma y la amenazó con poner sus miras en Fran.



Por otro lado, el ingreso de Cristina en la UVI impactó en los vecinos de la Plaza de los Frutos, pero el internista que la atendía, Rubén Argento, se mostró esperanzado en su próxima recuperación. A pesar de los intentos de Rubén por que la salud de la abogada mejorase, el tratamiento no parecía estar funcionando y desconocía bien el motivo.

Benigna y Visi llevaron el nuevo Hollywood a la parroquia del padre Antón proyectando la polémica Kramer contra Kramer. Las dueñas de Benivisión recibieron un nuevo encargo del padre Antón: organizar otra proyección en la parroquia a la que iba a asistir el mismísimo vicario. Nada podía salir mal.

La relación entre Sonia y Media comenzó con mal pie

Sonia se enfadó al darse cuenta de que Medina trataba de arreglar todos los problemas que surgían entre las sábanas, cosa que este negó tajantemente. Las diferentes formas de vivir su relación empezaron a hacer mella en la pareja. Por su parte, harta de manipulaciones, Susi decidió abandonar Las Pizcas; aunque antes tenían que hacer una última actuación.

Al día siguiente, un misterioso regalo de Fran con una comprometida nota disparó las dudas de Coral ante su inminente boda. Pero descubrió que todo había sido un malentendido, que sus destinos se habían separado para siempre, que Fran y ella jamás volverían a estar juntos.

Carmen acude finalmente a la boda de su hijo, ignorando qué había motivado la decisión de Raúl. Pero Uriarte se apresuró a dejárselo claro hundiéndola aún más en el dolor que suponía saber que Raúl empezaba a tomar en serio los consejos de quien tanto dolor le había causado… Además, el hombre le hizo a Raúl un generoso regalo de bodas: un importante paquete de acciones de Juguetes Uriarte.

