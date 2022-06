En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, la Plaza de los Frutos da la bienvenida a Cristina. Hoy en Garlo, las comisiones por ventas comienzan a generar conflictos entre los empleados. Uriarte, ajeno a la campaña que está empezando a orquestarse ene su contra, busca la manera de ganarse a Raúl. No obstante, este no tiene la cabeza en fortalecer su relación paterno-filial. Resulta que García está muy preocupado, pues cree que su esposa sigue sintiendo algo por su primo y quiere cerciorarse de que no sea así.

Sin pensarlo dos veces, Raúl acorrala a Coral: ¿sigue estando enamorada de Fran? Mientras tanto, Medina acepta irse a vivir con Sonia, pero ella comienza a tener dudas de haber tomado la decisión correcta. Pero no sabe cómo compartirlo con su novio. Hasta que el azar quiere que lo haga. ¿Será este el final de la relación entre ambos?

Benigna y Visi se quedan con su negocio

El último cinefórum en El Asturiano invita a Pelayo a recordar sus tiempos en la Guerra Civil, al mismo tiempo que Cristina no quiere zanjar la historia con Tony y valora ponerse en contacto con él para pedirle explicaciones. Además, el cariño de la gente del barrio hace que Benigna y Visi se replanteen el deshacerse de Benivisión.

Sonia y Medina se dan cuenta de que no han de renunciar a ser quienes son por agradar al otro, mientras que Catalina consigue su ansiado trabajo en el King´s. Por otra parte, los hospitales se llenan de pacientes con cuadros clínicos similares a los de Cristina sin que sepan el origen de los mismos. Rubén teme que se estén enfrentando a una epidemia sin precedentes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io