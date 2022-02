El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukaddes trabaja junto con Gülsüm para lograr que Zeynep y Fatih se reconcilien.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukaddes se tragó el cuento de que Saziment era la nueva novia de su hijo.

Fadik no está para nada conforme con la idea de que su madre inicie una relación con Haydar y, mucho menos, que este último se convierta en su padrastro y el de Saziment. Así pues, habla con su inseparable Zeynep y le deja claro que hará todo lo que esté en su mando para conseguir que ese romance no llegue a buen puerto.



Este propósito se afianza aún más en la joven tras la llegada de su padre. El hombre vuelve con el rabo entre las piernas, arrepentido por haberla abandonado a ella, a su hermana y, por supuesto, a Ayfer. Fadik ahora tiene una nueva misión: lograr que su madre perdone a su progenitor y vuelvan todos a vivir juntos y felices. El problema está en que Ayfer no se muestra muy dispuesta a darle una segunda oportunidad a su exmarido después de todas sus infidelidades.

Orhan le dice a Selin que quiere ser padre pronto

Por otro lado, Fatih lleva cada día peor el vivir alejado de las dos personas que más quiere en el mundo: Selim y Zeynep. Con mucha prudencia, se acerca hasta casa de los Taskin y se cuela a través de de la ventana en el dormitorio en el que duermen su hijo y su esposa. Los tres disfrutan de un agradable momento juntos y sueñan con volver a ser pronto una familia.

En la habitación de al lado, Orhan se atreve a decirle a Selin que quiere tener un hijo con ella: “Mi prima me ha dicho que no esperemos más, porque el tiempo vuela”. La chica le para los pies al segundo y le explica que ella todavía no tiene pensado ser madre: “Nos hemos casado hace nada y todavía no hemos disfrutado de un día de paz juntos”.

