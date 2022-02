El avance semanal de 'Amor a segunda vista': Mukaddes trabaja junto con Gülsüm para lograr que Zeynep y Fatih se reconcilien.

Conoce el resumen de todo lo ocurrido esta semana en 'Amor a segunda vista'.

La irrupción de Mukadder a la mansión de los Sekercizade causó muchos problemas a Mukaddes, quien nunca se ha llevado bien con su hermana. La recién llegada no vino sola, sino acompañada por su diminuto perro, al cual la madre de Fatih no soporta. Mukadder, decidida a proteger a su pequeña mascota, instaló una alarma que se activaba cuando el animal se aleja más de tres metros de ella, provocando un caos en la misión de la millonaria familia.



Para Mukaddes, la gota que colmó el vaso fue saber que Mukadder y Gülsüm se habían convertido en las mejores amigas y las dos habían unido fuerzas para reconciliar a Fatih con Zeynep, ya que ninguna se creía la historia de que ya no se querían. “Ellos se aman por mucho que intenten ocultarlo, eso lo tengo muy claro”, comenta Gülsüm.

La nueva vida laboral de Zeynep

Por su parte, Zeynep siguió luchando por hacerse amiga de los empleados de la empresa de su madre sin contarles el parentesco que la une con Meryem. Entre ellos está Emre, quien se quedó impresionado con la personalidad de la joven.

Al caer la tarde, Mukadder y Gülsüm decidieron ir a casa de los Taskin con la excusa de ver a Selin y pasar algo de tiempo con ella. Sin embargo, en realidad querían tantear el terreno y ver si Zeynep estaría abierta a una reconciliación con Fatih. Ayfer se enteró por casualidad de la visita y trató de sacar a Saziment del apartamento. Si alguna de las dos mujeres la veía ahí descubrirían que ella y Melissa eran la misma persona.

