Selin está muy enfadad con Fatih y Zeynep, porque sus problemas amorosos están afectando también a su vida matrimonial. Ni un solo momento de paz ha tenido al lado de Orhan desde que se casaron. “He pasado semanas horribles pensando que están sufriendo y estoy harta de anteponer sus necesidades a las nuestras”, comenta ante su esposo, Mete y Fadik, con quienes está compartiendo una calentita hoguera en mitad del bosque.



Tras desahogarse, decide darles una lección a su hermano y a su cuñado. Para eso cuenta con la ayuda de sus compañeros de acampada, quienes se unen a su terrible venganza con los ojos cerrados. Todos salen corriendo tras Selin sin saber que ha planeado.

La gran decepción de Ayfer

El grupo al completo se dirige hasta la habitación de hotel en la que Fatih y Zeyenp pretenden pasar una noche de amor. Con sumo cuidado, vierten varias gotas de laxante a la cena que los la tan problemática pareja degustará durante su apasionada noche’.

Como era de esperar Zeynep y su esposo devoran la rica langosta sin saber lo que se les avecina. Aunque pronto lo descubren. A Taskin solo le ha dado tiempo a ponerse un vistoso camisón ante de que la velada se convierte en un ir y venir al cuarto de baño, donde pasan horas encerrados.

Mientras tanto, Ayfer, que sigue un poco disgustada con Saziment al creer que esta es la nueva novia de Fatih, le echa la bronca por haberle “robado” el marido a Zeynep, quien les abrió las puertas de su casa: “Yo no te enseñé a mentir de esa forma. Me has decepcionado”.

