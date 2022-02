El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Ayfer sigue pensando que Saziment se ha convertido en la amante de Fatih y que por su culpa el matrimonio de este con Zeynep se ha derrumbado por completo. Desolada y creyendo que su hija es una mala mujer, la echa de casa de los Taskin sin contemplaciones. Fadik intenta interceder por su hermana, pero no puede defenderla sin contar la verdad sobre la “ruptura” de Fatih y Zeynep, así que decide quedarse callada por el momento.



La angustia se apodera de Saziment, que no sabe adonde ir: “No me puedo creer que no tenga un triste sitio donde pasar la noche”. Finalmente, decide presentarse en el hogar de los Sekercizade. Frente a ellos sigue haciéndose pasar por Melissa. “Necesito quedarme unos días aquí, porque en mi casa hay un pequeño problema”, comenta. Mukaddes, por supuesto, acepta encantada e, incluso, le ofrece quedarse en la habitación de su hijo cuando este pide acomodar a la recién llegada en el cuarto de los invitados.

Saziment chantajea a Zeynep y a Fatih

Cuando Fatih se queda solo con su supuesta “novia”, le echa en cara que haya venido a su mansión sin consultarle. “¿Cómo se te ocurre presentarte aquí? Nos puedes meter en serios problemas a todos”, pregunta. Saziment le explica furiosa lo que ha ocurrido horas antes: “Por ayudaros, mi madre me echó del apartamento y ahora no tengo adonde ir, así que te aguantas”.

Lejos de allí, Ayfer le cuenta a Fadik que ha pensado en mudarse a su antiguo piso: “Es hora de que dejemos solos al capitán Sevket y al resto de su familia. Ya les hemos causando bastantes molestias”. La muchacha, en un primer momento, no está muy conforme con la idea, pero después ve en la acción de volver a su casa de toda la vida una oportunidad para provocar una reconciliación entre sus padres: “Podríamos estar todos juntos de nuevo bajo el mismo techo”.

Mientras tanto, Saziment habla con Fatih y Zeynep y pone en marcha su chantaje: “Si no acabáis con la relación de mi madre y Haydar, les diré a todos que vuestro divorcio es una farsa”. Al matrimonio no le queda más remedio que aceptar si quiere que su mentira perdure.

