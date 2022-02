Qué va a pasar esta semana en los capítulos de Amor a segunda vista: Fadik quiere que su madre y su padre se reconcilien y para esto tiene una idea "estupenda".

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Fadik está muy preocupada por su padre después de que su madre haya rechazado darle una segunda oportunidad. La joven decide llamarle por teléfono y preguntarle cómo se encuentra. Este se pone instantáneamente en su papel de víctima. “No estoy nada bien. Me siento solo y arrepentido de todo el mal que os hice”, cuenta, mientras pasa un agradable rato con unos amigos participando en juegos de mesa.



La chica aprovecha la conversación para contarle que su madre está tratando de casar a Saziment con un chico al que no ama y debe hacer algo para detener el compromiso. “No puedes dejar que mi hermana tenga como esposo a alguien a quien no quiere”, comenta antes de colgar.

Un golpe para Ayfer

Haciendo caso a las palabras de su hija, el hombre se presenta en el hogar de los Taskin. Justamente es Ayfer quien abre la puerta. Al ver a su exmarido frente a ella, le exige que se marche cuanto antes y se arma una pelea entre los dos. Saziment, que escucha la voz de su padre, sale corriendo de su cuarto y le pide que la lleve con él. Este accede: “A partir de ahora estarás bajo mi cargo”.

Cuando todo parecía perfecto para Saziment, la joven descubre que su padre vive en un minero hotel y no puede quedarse con él. “¿Entonces para que has accedido a que me fuera contigo si ahora no podemos vivir juntos?”. pregunta desesperada. “Pues no lo sé, me dejé llevar por la emoción”, contesta su progenitor. Una idea surge en la mente de Saziment: hacerse pasar de nuevo por Melissa y pedir ayuda a Mukaddes. ¿Será la mansión Sekercizade su nuevo hogar?

