Qué ha pasado en 'Amor a segunda vista': Zeynep, para no acceder al chantaje de Vahit, le cuenta a Ertan que Selim es su hijo

Qué está pasando en 'Amor a segunda vista': Sevket toma a Fatih como rehén para huir de la policía



La detención de Sevket por culpa de Vahit ha provocado un huracán dentro de la familia Taskin, que ha afectado a todos sus miembros, uno por uno. El primer perjudicado es Orhan, que no sabe si seguir adelante con su trabajo en el barco de su tío o tomar un nuevo rumbo profesional. Esto último, alentado por su madre y su querida esposa Selin.

Lo cierto es que el joven quiere un cambio de aires y que mejor lugar que la empresa de los Sekercizade, ahora que Zeynep y Fatih están trabajando dentro. Orhan comenta sus dudas con Selin, quien le apoya en su decisión de buscar un nuevo empleo. Finalmente parece haber encontrado el cargo perfecto para él: ser asistente de su cuñado. ¿Cómo terminará esta nueva aventura laboral?

Saziment y Dilaber se enfrentan por Birol

Por otro lado, Birol se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de las mujeres del barrio, concretamente de Saziment y Dilaber. Ninguna de las dos oculta lo mucho que les gusta el hombre de confianza de Meryem y están dispuesta a todo por conquistarle, incluso, a protagonizar un pequeño altercado en plena calle, que hace las delicias de las cotillas del vecindario. Mientras tanto, Sevket se reencuentra con su mujer en la sala de visitas de la prisión.

Lejos de allí, Ayfer llega a una cafetería y observa como Haydar toma a otra mujer cariñosamente de las manos. Creyendo que hay algo entre ellos, la mujer irrumpe en el local y echa en cara a su pareja que la esté engañando. Este saca a su novia de su error cuando le explica que la desconocida con la que está es su hermana. Después, se marcha dolido del lugar por la desconfianza de su amada

