Fatih observa cómo, tras una acalorada discusión con Zeynep, Ertan pretender agredirla. Para proteger a su esposa, el hombre le propina a su rival un fuerte golpe en la cabeza. Luego de mucho insistir, recobra el conocimiento, pero lo hace sin recordar nada, ni siquiera su nombre y mucho menos la relación que le une verdaderamente con su agresor.



Sekercizade trata de dejar al malherido con varios conocidos, pero siempre se termina escapando a la estación de policía en busca de ayuda. Finalmente, en conjunto con Zeynep, toma la decisión de que se quede con ellos: “Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo”. Para no levantar sospechas, Fatih le miente a Ertan asegurándole que se llama Mahmut y es una amigo suyo: “Con nosotros estás a salvo”. El malherido confía por completo en las palabras del que cree que es como su hermano.

Por otro lado, Mukaddes logra salir del manicomio sin ser vista. Después de ponerse una peluca, conseguir un nuevo pasaporte y cambiar por completo su imagen, se dispone a irse muy lejos. Sin embargo, todo se trunca cuando su vehículo la deja tirada en mitad de la carretera. “Maldita sea ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Ahora que todo estaba saliendo tan bien”, se lamenta la fugitiva mientras espera ayuda.

Fadik apoya a su madre con la ceremonia

Horas más tarde, una grúa aparece y remolca el coche hasta un taller, que resulta ser el que dirige el patrón Sevket bajo su nueva apariencia e identidad, la de Teomán. Ambos se reconocen mutuamente pero, en vez de denunciarse el uno al otro, deciden hacer como si nada hubiera pasado. Es lo mejor para los dos. Incluso, toman la decisión de iniciar su huida del país juntos.

Mientras tanto, Fadik disfruta del éxito que está teniendo su nuevo negocio de repostería. “Te haré un pastel muy bonito para tu boda”, le comenta la chica a su madre. Lo cierto es que Ayfer está muy ilusionada con su próximo enlace y los preparativos, no obstante, se ve demasiado mayor para casarse de blanco u organizar una gran fiesta ¿Cambiará de opinión?

